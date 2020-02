Χάαλαντ: «Χάρη στον Κριστιάνο είμαι ποδοσφαιριστής»

Όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο έπαιρνε μεταγραφή στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκείνος ήταν τριών χρονών. Πλέον, στα μάτια του φίλαθλου κοινού μοιάζει ακόμα με ένα πιτσιρίκι, το οποίο μπήκε στις ποδοσφαιρικές ζωές μας από το πουθενά και ήδη έχει βαλθεί να καθορίσει το τοπίο των πρωταγωνιστών της νέας δεκαετίας στο διεθνές στερέωμα.

Ωστόσο, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν στα σκαριά αν δεν υπήρχε ο «CR7», να εμπνεύσει και να διεγείρει μέσω της λάμψης του τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο 19χρονος θαυματουργός Νορβηγός φορ βρίσκεται στην ίδια αξιολογική κλίμακα τους τελευταίους μήνες με τον Πορτογάλο σταρ, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι ο λόγος που τον απολαμβάνουμε σήμερα στο κορυφαίο επίπεδο.

Σε δηλώσεις του στην Record μετά την σπουδαία του παράσταση κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν, ο παίκτης της Ντόρτμουντ μίλησε με αποθεωτικά σχόλια για τον Κριστιάνο, δίνοντας του τον τίτλου του «ειδώλου» στην διάρκεια της παιδικής του ηλικίας.

«Θα ήθελα να τον συναντήσω από κοντά και να του πω ότι είμαι ποδοσφαιριστής χάρη σε εκείνον. Για μένα, ήταν πάντα πρότυπο», ανέφερε ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος είχε εμφανιστεί πρόσφατα στην προπόνηση των Βεστφαλών να πανηγυρίζει με τον χαρακτηριστικό τρόπο του Ρονάλντο.

Just Erling Haaland hitting the Ronaldo celebration in training pic.twitter.com/0VwlJoq5xa

— B/R Football (@brfootball) February 17, 2020