Σιμεόνε: «Νικήσαμε τη Λίβερπουλ... από το δρόμο, όταν είδαμε τον κόσμο»! (vid)

Οι «ροχιμπλάνκος» πετυχαίνοντας γκολ από νωρίς και εκτελώντας άριστα το αμυντικό πλάνο που είχε ετοιμάσει ο «Τσόλο», κατάφεραν να πάρουν το μικρό προβάδισμα πρόκρισης με το 1-0 επί των «κόκκινων» στην πρώτη αναμέτρησής τους για τους «16» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Σχεδόν σε ολόκληρο το ματς ο Σιμεόνε ξεσήκωνε τον κόσμο στο Wanda Metropolitano και ζητούσε παλμό και ένθερμη υποστήριξη, πράγμα που απέφερε καρπούς. Παρ' όλα αυτά, αυτό που ήθελε να τονίσει και για την υποδοχή που είχαν επιφυλάξει οι οπαδοί της Ατλέτικο στην αποστολή της ομάδας στο δρόμο από τον οποίο θα περνούσε το πούλμαν προς το γήπεδο, ήταν ότι:

«Νικήσαμε από τη στιγμή που πήραμε τη στροφή και φτάσαμε στο δρόμο που είχε συγκεντρωθεί κόσμος... Στα 8 χρόνια που βρίσκομαι στην ομάδα ποτέ ξανά δεν είχα αντικρίσει τέτοια υποδοχή και τέτοια ατμόσφαιρα από τους οπαδούς μας...».

"We started winning the game at the roundabout when we arrived on the bus and we encountered a great amount of people. In my eight years here, we have never had a reception and atmosphere like that." – Diego Simeonepic.twitter.com/Nm9YVRep1n

— MUNDIAL (@MundialMag) February 20, 2020