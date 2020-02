Μουρίνιο για το ξέσπασμα του Άλι: «Νευρίασε με τον εαυτό του, βγήκε και... βελτιωθήκαμε»! (vid)

Ο Πορτογάλος τεχνικός των «σπιρουνιών», αντιλήφθηκε τον εκνευρισμό του Άγγλου μεσοεπιθετικού όταν κάθισε στον πάγκο στην ήττα (1-0) από τη Λειψία στο πρώτο ματς των «16» του Champions League.

Όταν στη συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για τον παίκτη και τα νεύρα του, ο Μουρίνιο απάντησε: «Δεν εκνευρίστηκε με εμένα, αλλά με τον εαυτό του. Εξάλλου, όταν βγήκε από το παιχνίδι παίξαμε καλύτερα...»!

Mourinho subbed off Dele Alli yesterday against Leipzig and he was absolutely fuming with the decision throwing a bottle and his boots on the bench.

The reporter asked Mourinho and this was his reply. Savage Jose is officially back. pic.twitter.com/aon9pnjicC

