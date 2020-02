Όταν χάνει στην έδρα του αποκλείεται ο Μουρίνιο (pic)

Την τρίτη ήττα σε εντός έδρας ματς (στο πρώτο παιχνίδι) σε νοκ άουτ φάση του Champions League γνώρισε ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος είδε την Τότεναμ να χάνει από την Λειψία και σίγουρα δεν θέλει να τριτώσει το κακό, καθώς τις δύο προηγούμενες φορές που είχε γίνει η ομάδα του είχε αποκλειστεί. Δράστης και στις περιπτώσεις η Μπαρτσελόνα που το 2005-06 είχε αποκλείσει την Τσέλσι και το 2010-11 την Ρεάλ με τον Μουρίνιο να είναι στον πάγκο των Άγγλων και Μαδριλένων.

3 - José Mourinho has lost the first leg of a Champions League knockout tie at home for just the third time in his 17th such match, also doing so with Chelsea in 2005-06 (L16) and Real Madrid in 2010-11 (SF), both against Barcelona; his sides were eliminated both times. KO. pic.twitter.com/Cj87ISPMhm

— OptaJoe (@OptaJoe) February 19, 2020