Σιμεόνε: Έδωσε πραγματικό σόου στην άκρη του πάγκου! (vid)

Ο «Τσόλο», παραμονές της πρώτης αναμέτρησης με τους Πρωταθλητές Ευρώπης για τους «16» του Champions League είχε αναφέρει ότι ο κόσμος και η έδρα στο πρώτο ματς έπρεπε να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Το πήρε... προσωπικά κι όταν αντιλαμβανόταν πως η ένταση έπεφτε, σήκωνε τα χέρια κι έκανε σαν τρελός στον πάγκο του για να ξεσηκώσει τους οπαδούς, που απαντούσαν άμεσα στο κάλεσμά του.

Ο Κλοπ, μάλιστα, λίγο μετά το φινάλε του ματς όταν ρωτήθηκε για τον συνάδελφό του ανέφερε: «Ουάου, το έκανε για 75 λεπτά...».

You often hear that a manager "kicks every ball" with his team from the sidelines...

But Diego Simeone takes that to a whole new level

A manager who lives and breathes for his team. pic.twitter.com/A1ByqjIYvv

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2020