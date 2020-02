Χάαλαντ: Το παιδί χρήζει... επιστημονικής μελέτης! (vids)

Ο Νορβηγός στράικερ συνεχίζει ακάθεκτος, ανεπηρέαστος, απολαυστικός και καθοριστικός για τους Βεστφαλούς. Η αγωνιστική περίοδο 2019-2020, στις αναμνήσεις που θα έχει από την ποδοσφαιρική του καριέρα θα είναι κάτι μοναδικό. Κάτι που θα τον κάνει να σκέφτεται ότι το ταλέντο και η δουλειά του όχι απλά απέφεραν καρπούς, αλλά τον απογείωσαν. Είναι μόλις 19 ετών. Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης υποκλίνεται στις ικανότητές του. Η Ντόρτμουντ δηλώνει ευτυχισμένη που έκανε την κίνηση να τον πάρει γρήγορα μεσούσης της ποδοσφαιρικής χρονιάς κι εκείνος, όχι απλά δεν χρειάστηκε χρόνο προσαρμογής αποχωρώντας από το αυστριακό πρωτάθλημα και την Ζάλτσμπουργκ, αλλά δείχνει σαν να... μην άλλαξε απολύτως τίποτα για εκείνον. Έχει κοντά του πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, αγωνίζεται μπροστά στο πιο φαντασμαγορικό «πέταλο» οπαδών σε ολόκληρη την Ευρώπη και παραμένει... ήρεμος. Όπως η άσκηση ηρεμίας που έκανε μετά το πρώτο από τα δυο του γκολ απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν. Και αυτό είναι που πρέπει να τρομάξει περισσότερο από κάθε τι τους αντιπάλους του Χάαλαντ. Γιατί όσο εκείνοι αγχώνονται και προβληματίζονται για τον τρόπο με τον οποίο θα τον σταματήσουν, ο μικρός... απλά κάνει το κέφι του και ξέρει να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα.

Από το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου του 2020 και την πρώτη κόντρα στην Ντόρτμουντ με την Παρί Σεν Ζερμέν για τους «16» του φετινού Champions League, η ιστορία έγραψε πως ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο teenager που έφτασε πιο γρήγορα από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή στην ιστορία, στα 10 τέρματα στη διοργάνωση. Χρειάστηκε μόλις εφτά παιχνίδια για να το καταφέρει, έχοντας σκοράρει ήδη 8 φορές στην φάση των ομίλων με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ και συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησε, στο πρώτο ματς των νοκ-άουτ του πιο λαμπερού τουρνουά συλλόγων στη γηραιά ήπειρο. Το γεγονός πως έχει σκοράρει με κάθε τρόπο στο Champions League φανερώνει ειλικρινά πως... δεν έχει σταματημό! Δεν υπάρχει τρόπος να τον μπλοκάρουν! Με το αριστερό πόδι, με το δεξί, με κεφαλιά, από τη μικρή περιοχή, εκτός περιοχής, με εκτέλεση πέναλτι, σε αντεπίθεση στο open-play... Σκοράρει όπως και όσο θέλει!

Το στιγμιότυπο με την κούρσα που κάνει κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Παρί το βράδυ της Τρίτης στο Signal Iduna Park, η ταχύτητα που πιάνει και ο χρόνος τον οποίο χρειάζεται για να σπριντάρει στα 60 μέτρα (συνολικά πήγε μέχρι τα 90), είναι επίσης ένα στοιχείο προς... μελέτη και θαυμασμό. Κόντρα στον σωματότυπό του και το εύλογο συμπέρασμα που θα μπορούσε να έχει κάποιος για το γεγονός πως δεν θα ήταν και τόσο χρήσιμη η ταχύτητα από τη στιγμή που ξέρει να «σκοτώνει» όταν βρεθεί σε θέση βολής, ο Χάαλαντ απέδειξε πως έχει δουλέψει πολύ και στο θέμα της εκρηκτικότητας και της φυσικής του κατάστασης. Χρειάστηκε μόλις 6,64 δευτερόλεπτα για να φτάσει στα 60 μέτρα με την ευθεία πορεία που κατέγραψε δίχως τη μπάλα στα πόδια του. Θέλετε να μάθετε ποιο είναι το παγκόσμιο ρεκόρ στα 60 μέτρα; Στα 6,64 δευτερόλεπτα. Αθλητές του στίβου με πολύ διαφορετική εκγύμναση, πρόγραμμα, σωματότυπο και διαφορετική δουλειά για τις ανάγκες του δικού τους αθλήματος, θα είχαν τεράστιο ανταγωνισμό από τον 19χρονο στράικερ!

Ο Χάαλαντ είχε σκοράρει 28 φορές με τη φανέλα της Ζάλτσμπουργκ προτού πάρει την απόφαση να μετακομίσει από την Αυστρία στη Γερμανία και να συνεχίσει την καριέρα του σε διπλανή χώρα για να κάνει το επόμενο βήμα όσο πιο ήπια θα ήταν δυνατό. Δεν πήγε στην Αγγλία που είχε «μνηστήρες», δεν επέλεξε Γιουβέντους. Αντ' αυτού, το Signal Iduna Park, ο κόσμος και οι αξίες της Ντόρτμουντ, τον έκαναν να μην το σκεφτεί και πολύ. Σε 7 αναμετρήσεις με τη φανέλα των Βεστφαλών έχει σημειώσει 11 γκολ, κάνοντας ντεμπούτο με χατ-τρικ στην Bundesliga! Συνολικά μέσα στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο έχει σκοράρει 39 φορές σε 29 αναμετρήσεις. Έχει τα 10 τέρματα σε 7 ματς στο Champions League, έχει πετύχει μόνος του περισσότερα γκολ από ομάδες όπως οι Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, απέτυχε να βρει δίχτυα για πρώτη φορά σε 90λεπτο στην ήττα (4-3) από τη Λεβερκούζεν, ωστόσο, μέσα σε ελάχιστες μέρες... κατέκτησε τον κόσμο της Bundesliga. Σε μόλις 59 λεπτά συμμετοχής στα ματς πρωταθλήματος μέσα στον Ιανουάριο μετά τη χειμερινή διακοπή στη Γερμανία, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης για τον μήνα! Κοντράροντας τον Κίλιαν Μπαπέ στους «16» του Champions League, ξέρει ότι έχει 60 γκολ σε 100 ματς συλλογικού επιπέδου, τη στιγμή που ο Γάλλος αστέρας είχε 27 στον ίδιο αριθμό αναμετρήσεων... Και όλα αυτά, στην ηλικία των 19 ετών...

