Ρόμπερτσον: «Ας έρθουν στο Άνφιλντ...»! (vid)

Οι «κόκκινοι» παρουσίασαν κακό πρόσωπο το βράδυ της Τρίτης στη Μαδρίτη, αιφνιδιάστηκαν με το γκολ στο 4ο λεπτό κι έπειτα ούτε κατάφεραν ν' απειλήσουν ιδιαίτερα αλλά ούτε και να διατρέξουν πολύ σοβαρούς κινδύνους...

Οι «ροχιμπλάνκος» πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη τους νίκη και την πρώτη ήττα του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ από τον περασμένο Νοέμβρη, με τον Άντι Ρόμπερτσον να δηλώνει λίγο μετά το παιχνίδι:

«Πανηγύριζαν σαν να πήραν την πρόκριση... Έχουμε τώρα ματς για το πρωτάθλημα και στη συνέχεια έχουμε το Άνφιλντ... Εμείς θα είμαστε εκεί, ο κόσμος μας θα είναι εκεί, ας έρθει και η Ατλέτικο...»!

"They celebrated like they won the tie after the game, so let's see."

"They're coming back to Anfield, we know our fans will be there."

Virgil van Dijk and Andy Robertson know this one isn't over yet

@DesKellyBTS pic.twitter.com/5tJpyM9DvH

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 18, 2020