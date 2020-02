Ατλέτικο - Λίβερπουλ: Τα γκολ του Τόρες που τις… ενώνουν (vid)

Οκτώ γκολ για την Λίβερπουλ. Δύο για την Ατλέτικο Μαδρίτης, στο δεύτερό του πέρασμα. Κι όλα μαζί στο βίντεο που ετοίμασε το Champions League στο twitter, για τον «El Nino» που συνδέει τις δύο μονομάχους για το ένα από τα οκτώ εισιτήρια των προημιτελικών της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Κλοπ μπορεί να έχει τριπλέτα φωτιά, ο Σιμεόνε να… αναπολεί την παρουσία του με δεδομένες τις απουσίες των Ζοάο Φέλιξ και Ντιέγκο Κόστα και ερωτηματικό την ετοιμότητα του Άλβαρο Μοράτα. Σίγουρα, όμως, αμφότεροι θα ήθελα ξανά τον Ισπανό «εκτελεστή» για ένα παιχνίδι ειδικών συνθηκών στην ομάδα τους.

Torres all #UCL goals for @LFC & @Atleti

Which club did you love watching El Niño play for? pic.twitter.com/5D8q8CFt7G

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2020