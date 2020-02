Champions League: Θα παίρνουν βραβείο Man of the Match στα νοκ-άουτ!

Το Champions League επιστρέφει σε κάτι περισσότερο από 24 ώρες με την έναρξη των νοκ-άουτ και η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία πήρε μια απόφαση για να δώσει ένα εξτρά κίνητρο στους παίκτες των 16 συλλόγων που συνεχίζουν την πορεία τους ψάχνοντας τα μονοπάτια για την κορυφή της γηραιάς ηπείρου.

Από εδώ και στο εξής στο τουρνουά, θα δίνεται ένα βραβείο Man of the Match σ' εκείνον που ξεχώρισε σε κάθε αναμέτρηση!

UEFA will present a new Man of the Match award at @ChampionsLeague knockout matches - starting this week!#UCL

— UEFA (@UEFA) February 17, 2020