Η Μπαρτσελόνα διέλυσε με 4-1 τη Σαμπάχ στο Αζερμπαϊτζάν, ενώ η Βιγιαρεάλ πήρε σημαντικό διπλό στην Πράγα κόντρα στη Σλάβια.

Η Μπαρτσελόνα ήταν εντυπωσιακή, πέρασε στο ρελαντί από το Αζερμπαϊτζάν και πλησίασε ακόμα περισσότερο στην κορυφή της League Phase. Οι Καταλανοί διέλυσαν με 4-1 τη Σαμπάχ και βρέθηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας. Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά, πίεσαν, δημιούργησαν φάσεις και στο 31ο λεπτό ήρθε και το γκολ με ιδανικό τελείωμα του Γκόρντον. Ο Άγγλος δυο λεπτά αργότερα βρήκε ξανά δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε. Στην επανάληψη, οι Καταλανοί είχαν την ουσία και στο 51’ σφράγισαν τη νίκη με τον Γκόρντον. Τέσσερα λεπτά αργότερα ήρθε και το τρίτο τέρμα, όταν από ασίστ του Μπαλντέ, ο Αντεγιέμι σημείωσε το 3-0. Η Μπαρτσελόνα έκανε ό,τι ήθελε και στο 60’ ο Ζεσούς πέτυχε το 4-0. Η Σαμπάχ πέτυχε το γκολ της τιμής στο 63’ με τον Μίκελς.

Η Βιγιαρεάλ έφυγε με τους τρεις βαθμούς από την Πράγα, επικρατώντας 1-0 της Σλάβιας, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για τη συνέχεια της League Phase. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Τατζόν Μπουκάναν στο 62ο λεπτό, χαρίζοντας στους Ισπανούς ένα πολύτιμο αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Με τη δεύτερη τους νίκη στη League Phase, τα Kίτρινα υποβρύχια ανέβηκαν προσωρινά στην 22η θέση της κατάταξης, φτάνοντας τους έξι βαθμούς, ενώ η Σλάβια Πράγας παρέμεινε στην 34η θέση έχοντας μόλις ένα βαθμό. Στην επόμενη αγωνιστική, η Βιγιαρεάλ θα επιστρέψει στην έδρα της για να υποδεχθεί τη Σαμπάχ , ενώ η τσεχική ομάδα έχει μπροστά της μια δύσκολη αποστολή στη Γερμανία, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν.