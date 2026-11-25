Με δύο γκολ του Γιώργου Κρομμύδα μέσα σε οκτώ λεπτά, η Κ19 του ΠΑΟΚ επέστρεψε από το 2-0 απέναντι στη Χοφενχάιμ (2-2) και μετέφερε την υπόθεση πρόκριση στους «32» του UEFA Youth League στην Τούμπα.

Γερή υποθήκη πρόκρισης έβαλαν τα «αετόπουλα» του Ομάρ Ελ Καντουρί στη Γερμανία! Η Κ19 του ΠΑΟΚ βρέθηκε με δύο γκολ στην πλάτη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, έβγαλε αντίδραση και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με το 2-2 απέναντι στη Χοφενχάιμ, στην πρώτη αναμέτρηση για τον τρίτο γύρο του UEFA Youth League.

Οι «ασπρόμαυροι» μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, ωστόσο οι Γερμανοί ανέλαβαν σταδιακά την πρωτοβουλία των κινήσεων και μέσα σε ένα επτάλεπτο απέκτησαν προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Κρέτα άνοιξε το σκορ στο 32ο λεπτό και ο Τσίζεκ στο 39’ διαμόρφωσε το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου.

Η αποβολή του Κρέτα στο 46’ άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης, με τους ποδοσφαιριστές του Ελ Καντουρί να αξιοποιούν με τον καλύτερο τρόπο το αριθμητικό τους πλεονέκτημα.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιώργο Κρομμύδα, ο Δικέφαλος χρειάστηκε μόλις οκτώ λεπτά για να καλύψει τη διαφορά των δύο τερμάτων. Ο νεαρός επιθετικός μείωσε σε 2-1 στο 51’ και στο 59’ βρήκε για δεύτερη φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα.

Το 2-2 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την Κ19 του ΠΑΟΚ, παρά τις σημαντικές απουσίες των έξι διεθνών που βρίσκονται στο Κατάρ με την Εθνική Παίδων, να παίρνει ένα πολύτιμο αποτέλεσμα επί γερμανικού εδάφους.

Πλέον, όλα θα κριθούν στις 9 Δεκεμβρίου στην Τούμπα. Εκεί, τα «αετόπουλα» θα έχουν την ευκαιρία, με τη συμπαράσταση του κόσμου του ΠΑΟΚ, να σφραγίσουν το εισιτήριο για τους «32» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης σε επίπεδο Κ19.

ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ Κ19: Μπίντερμαν, Σέρλοκ, Τιτζάνι, Σούστερ, Πογιάτος, Κράμερ, Τσίζεκ (46’ Όστχαϊμερ – 58’ Φίντερερ), Μπρούγκμαν, Κρέτα, Ντούγκντου, Βάγκενμπαχ (58’ Χάσβελτ).

ΠΑΟΚ Κ19: Μανασίδης, Αυγητίδης, Κοσίδης, Μπαταούλας, Ντούνγκα, Κυριαζίδης, Κάνιος, Γκιόκα (61’ Παπαδόπουλος), Μπέρδος (19’ Μίσχος), Αρετής, Κρομμύδας (61’ Χαπίπης).