Μπορμπόκης για Νίκολιτς: «Είμαι κατά των αλλαγών, γιατί αλλάζει ο Νίκολιτς από Ευρώπη σε πρωτάθλημα;»
Μπορεί να πάλεψε και με το παραπάνω, αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς στην Ιταλία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε από την Κόμο με 1-0 στο παιχνίδι που διεξήχθη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Η ομάδα του Gazzetta Magazino Post Game σχολίασε όλα όσα είδαμε, αλλά και το πώς παρέταξε την ομάδα του ο Σέρβος τεχνικός.
Ο Βασίλης Μπορμπόκης υποστήριξε πάνω σε αυτό ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά και ότι ο Νίκολιτς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ομάδα του Φάμπρεγας χρησιμοποιώντας δύο σέντερ φορ.
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