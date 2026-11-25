Η παρέα του Gazzetta Magazino Post Game ανέλυσε τα όσα είδαμε στο ματς της ΑΕΚ με την Κόμο, με τον Βασίλη Μπορμπόκη να σχολιάζει τις επιλογές του Νίκολιτς για τη βασική ενδεκάδα.

Μπορεί να πάλεψε και με το παραπάνω, αλλά η ΑΕΚ δεν κατάφερε να πάρει κάτι από το ματς στην Ιταλία. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ηττήθηκε από την Κόμο με 1-0 στο παιχνίδι που διεξήχθη για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Gazzetta Magazino Post Game σχολίασε όλα όσα είδαμε, αλλά και το πώς παρέταξε την ομάδα του ο Σέρβος τεχνικός.

Ο Βασίλης Μπορμπόκης υποστήριξε πάνω σε αυτό ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αλλαγές στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, αλλά και ότι ο Νίκολιτς θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ομάδα του Φάμπρεγας χρησιμοποιώντας δύο σέντερ φορ.