Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά πραγματοποίησε ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα σε παίκτη της Αϊντχόφεν, το οποίο σήκωσε θύελλα αντιδράσεων για τη μη αποβολή του.

Ένα εύκολο βράδυ είχε την Τρίτη (24/11) στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» η Ρεάλ Μαδρίτης, που επιβλήθηκε με 5-1 της PSV Αϊντχόφεν και έκανε το 5/5 στη League Phase του φετινού Champions League.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο δεν επέτρεψε στους Ολλανδούς να κάνουν πολλά... όνειρα, με τον Κιλιάν Μπαπέ να πρωταγωνιστεί σκοράροντας δυο φορές και τον Βινίσιους Τζούνιορ να επιστρέφει και εκείνος στο σκοράρισμα. Ωστόσο, μια φάση με τον Εντουάρντο Καμαβινγκά είναι εκείνη που ξεχωρίζει από την εν λόγω αναμέτρηση.

Στο 81ο λεπτό συγκεκριμένα, ο Γάλλος χαφ των Μερένγκχες πραγματοποίσε ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα με τις «τάπες» στον Σβεν Μάιννανς, με τον ρέφερι της συνάντησης να του δείχνει την κίτρινη κάρτα και να προκαλεί χαμό στα social media.

Αρκετοί χρήστες με σχόλιά τους ανέφεραν πως ο Καμαβινγκά δεν δέχεται με τίποτα κόκκινη κάρτα, καθώς παίζει συνεχώς σκληρά, ενώ αναλυτές διαιτησίας εξήγησαν πως το συγκεκριμένο χτύπημα ήταν ξεκάθαρη αποβολή.