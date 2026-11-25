Youth League: Με ενισχύσεις ο ΠΑΟΚ στη μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη με τη Χοφενχάιμ!
Στη Γερμανία συνεχίζεται το ευρωπαϊκό ταξίδι της Κ19 του ΠΑΟΚ, με την ομάδα του Ομάρ Ελ Καντουρί να αντιμετωπίζει τη Χοφενχάιμ, έχοντας ως στόχο ένα αποτέλεσμα που θα της επιτρέψει να διεκδικήσει την πρόκριση στη ρεβάνς.
Οι νεαροί ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους επί γερμανικού εδάφους, με την τελευταία προπόνηση πριν από τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.
Ο Ομάρ Ελ Καντουρί έχει σημαντικές επιλογές στη διάθεσή του, καθώς στην αποστολή που ταξίδεψε στη Γερμανία βρίσκονται οι Δημήτρης Μπαταούλας και Δημήτρης Μπέρδος, όπως επίσης οι Κοσίδης και Ντούνγκα, ενισχύοντας την προσπάθεια της Κ19 απέναντι στους Γερμανούς.
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Αντίθετα απουσιάζουν οι διεθνείς του ΠΑΟΚ με την Εθνική Παίδων στο Παγκόσμιο Κύπελλο U17 του Κατάρ.
Η αποστολή του ΠΑΟΚ: Μαλίγκιν, Μανασίδης, Καρακόττας, Αυγιτίδης, Μπαταούλας, Κοσίδης, Κυριαζίδης, Τσιάλης, Σίμοβετς, Μίσχος, Ντούνγκα, Τοπαλίδης, Γκέρσος, Γκιόκα, Κάνιος, Παπαδόπουλος, Χαπίπης, Μπέρδος, Βλάχος, Αρέτης, Σαββίδης και Κρομμύδας.
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