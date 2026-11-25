Οι πιθανότητες που έχει η ΑΕΚ για να βρεθεί στην 24άδα του Champions League, μετά την ήττα που υπέστη από την Κόμο (1-0).

Πραγματοποιώντας μια πολύ καλή εμφάνιση για μεγάλο διάστημα του αγώνα, η ΑΕΚ εν τέλει έφυγε με άδεια χέρια από την πόλη του Κόμο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την ομώνυμη ομάδα, για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Έτσι, η Ένωση παρέμεινε στους 3 βαθμούς, τους οποίους... κουβαλάει από την πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και τη νίκη επί της Λασκ (1-0) στη Ν. Φιλαδέλφεια. Πλέον, στο πρόγραμμα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς απομένουν οι αγώνες με Γαλατάσαραϊ (8/12, εντός), Ρόμα (19/1/27, εντός) και Ντόρτμουντ (27/1, εκτός).

Καταλαβαίνει κανείς λοιπόν πως τα πράγματα έχουν γίνει τρομακτικά δύσκολα όσον αφορά την είσοδο στην πρώτη 24άδα, με τον Δικέφαλο αυτή τη στιγμή να είναι στην 31η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Μετά το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής θα υπάρχει πιο... καθαρό τοπίο όσον αφορά τους βαθμούς που θα δίνουν πρόκριση, ωστόσο τη δεδομένη στιγμή έχουμε τις... πιθανότητες.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ έχει 7.8% ποσοστό να συνεχίσει στην Ευρώπη και μετά τον Ιανουάριο, νούμερο που πιθανότατα θα αλλάξει τα μεσάνυχτα.