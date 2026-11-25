Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη νέα εξαιρετική εμφάνιση της ΑΕΚ στην Ευρώπη, αυτή τη φορά στη λίμνη του Κόμο, που δεν είχε ωστόσο ξανά βαθμολογικό αντίκρισμα.

Τα στατιστικά και οι βαθμολογίες τις περισσότερες φορές δεν λένε ψέματα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή σε βάθος χρόνου θα απεικονίσουν την πραγματικότητα για τον καθένα. Στην περίπτωση της ΑΕΚ δεν ξέρω αν θα της τα γυρίσει η μπάλα τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές. Κάποια στιγμή σίγουρα θα της τα γυρίσει. Δεδομένα πάντως σε αυτές τις πέντε που έχει δώσει ως τώρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, οι τρεις βαθμοί που έχει από την πρεμιέρα είναι μια πραγματικότητα που έχει δείξει το σκληρό της πρόσωπο στην Ένωση. Κάτι που επιβεβαιώθηκε και στις όχθες της λίμνης του Κόμο.

Αν υπήρχε ένας Θεός του ποδοσφαίρου που θα όριζε την απόλυτη δικαιοσύνη σε αυτό, σίγουρα μετά από αυτές τις πέντε αγωνιστικές θα είχε δώσει επιπλέον τρεις βαθμούς. Δεν είναι θαρρώ καμία υπερβολή αυτό καθώς αν απομονώσουμε το παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Σίτι, σε όλες τις άλλες ήττες η ΑΕΚ άνετα θα μπορούσε να είχε πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και σήμερα θα μιλάγαμε σε τελείως διαφορετική βάση για τα τελευταία τρία παιχνίδια που απομένουν στη League Phase.

Με τη Σαχτάρ ήταν μία λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλι. Με τη Ρεάλ Μαδρίτης με ένα γκολ από την τεράστια κλάση των Μερένχες η ΑΕΚ λύγισε στις καθυστερήσεις, ενώ χθες βράδυ στο Κόμο η Ένωση πάλι ηττήθηκε στις λεπτομέρειες ενώ έκανε μια ακόμα σπουδαία ευρωπαϊκή εμφάνιση απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα, η οποία είχε... φορτώσει με τέσσερα γκολ Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είχε διαλύσει τη Λανς με εννιά γκολ μέσα στην έδρα της.

Η ΑΕΚ στάθηκε άψογα στο Τζουζέπε Σινιγκάλια καθώς απαγόρευσε σε μια άκρως επιθετική ομάδα που μπορεί να σε καταστρέψει στο passing game να δημιουργήσει κινδύνους. Στο πρώτο μέρος πέρα από τη φάση του χαμένου πέναλτι της Κόμο με το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μάγερ, η ΑΕΚ με εξαιρετικό τακτικό διάβασμα από τον Νίκολιτς και σωστή ανταπόκριση του πλάνου από πλευράς παικτών, έκανε την ιταλική ομάδα να αδυνατεί να της δημιουργήσει προβλήματα. Μάλιστα όταν βρήκε τη δυνατότητα να κάνει αυτή τη ζημιά, λίγο έλειψε να το πράξει με τη μεγάλη διπλή ευκαιρία με τους Γκατσίνοβιτς και Ρότα. Αλλά παίζει και ο αντίπαλος τερματοφύλακας...

Στο δεύτερο η ΑΕΚ ξεκινάει με τον τρόπο που ολοκλήρωσε το πρώτο. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση, δημιουργώντας άλλη μια καλή στιγμή με τον Βιτάλις που θα μπορούσε η αλήθεια είναι να είχε βρει εστία από τη θέση που εκτέλεσε. Εκεί ήταν το κλειδί καθώς λίγα λεπτά μετά, κάτι η αδυναμία της ΑΕΚ να κρατήσει μπάλα, κάτι η ποιότητα του αντιπάλου με αυτή τη σουτάρα του Μίγια έκαναν τη διαφορά. Το προβάδισμα της Κόμο δημιούργησε ανισορροπία στην ψυχολογία όπου φάνηκε στη φάση του δοκαριού του Πας, ενώ και η κόπωση που προστέθηκε διαμόρφωσαν διαφορετικά δεδομένα. Όμως ακόμα και τότε η ΑΕΚ με την κεφαλιά του Μουκουντί από μια στατική φάση θα μπορούσε να είχε πάρει αυτό που άξιζε. Αλλά δεν συνέβη.

Όταν σε αυτό το επίπεδο απέναντι σε μία τόσο ποιοτική ομάδα όπως η Κόμο και μέσα στην έδρα της, δημιουργείς τρεις πάρα πολύ καλές στιγμές (με τη μία να είναι και διπλή ευκαιρία) και δεν σκοράρεις, τότε είναι δύσκολο να αποφύγεις την ήττα. Και είναι ακόμα πιο κρίμα όταν έχεις καταφέρει να κάνεις μια ομάδα που είναι... μηχανή των γκολ,να έχει λίγες καλές στιγμές μέσα στο ματς. Αυτή είναι όμως η άδικη πραγματικότητα για την ΑΕΚ.

Ο Δικέφαλος πέρα από το ότι βάσει της εικόνας του στο γήπεδο δεν παίρνει τους βαθμούς που δικαιούται, βιώνει φέτος και τη διαφορά μεταξύ της περσινής σεζόν στο Conference League και της φετινής σεζόν στο Champions League. Αυτές οι εμφανίσεις όπως με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, όπως με τη Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπως με την Κόμο στην Ιταλία θα αρκούσαν άνετα στο Conference όχι μόνο για την ισοπαλία. Γιατί πιθανότατα με αυτές τις εμφανίσεις η ΑΕΚ στην περσινή διοργάνωση που συμμετείχε θα είχε πάρει τρεις νίκες στα παιχνίδια που έχασε, βγάζοντας εκτός εκείνο με τη Σίτι στο Έτιχαντ.

Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι στην πτήση της επιστροφής από το Μιλάνο για την Αθήνα στα πρόσωπα όλων στην ΑΕΚ υπήρχε αυτό το... γαμώτο για τον τρόπο που εξελίχθηκε το παιχνίδι και το πώς η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει αυτό που μπορούσε σε ακόμη ένα μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ. Αλλά ο Νίκολιτς έχει αποδείξει ότι ξέρει να τα διαχειρίζεται αυτά με τους παίκτες του. Πολύ καλό θα έλεγα ότι ακολουθεί την Κυριακή το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, με τους παίκτες να έχουν ένα επιπλέον κίνητρο. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα για τη μάχη της κορυφής που όπως έχει πει και ο Νίκολιτς αποτελεί προτεραιότητα. Σίγουρα στην Ευρώπη το επόμενο ματς με τη Γαλατάσαραϊ είναι πλέον τελικός με τις πιθανότητες να έχουν λιγοστέψει, αλλά αυτά θα απασχολήσουν ξανά την ομάδα σε δύο εβδομάδες από τώρα.