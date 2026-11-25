Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα της ΑΕΚ από την Κόμο στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ ήταν ανταγωνιστική μέχρι το φινάλε στο εκτός έδρας ματς με την Κόμο, όμως το υπέροχο γκολ του Μίγια έκρινε το παιχνίδι. Ο Θωμάς Στρακόσα αγωνίστηκε για πρώτη φορά με τον Δικέφαλο στο στήθος σε ματς της League Phase του Champions League και στις δηλώσεις του στη Magenta TV μετά το ματς αναφέρθηκε στις ελπίδες πρόκρισης των πρωταθλητών Ελλάδας στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Οι δηλώσεις του Θωμά Στρακόσα

«Σε τέτοιο υψηλό επίπεδο τα πάντα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Είχαμε τις ευκαιρίες μας, κι αυτοί επίσης. Απλά πιστεύω ότι στάθηκαν λίγο τυχεροί σε αυτή τη φάση. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ. Δυστυχώς. Εμείς δεν τα καταφέραμε. Αν και πιστεύω ότι το αξίζαμε ένα γκολ να ισοφαρίσουμε.

Είναι μαθήματα για εμάς. Είναι εμπειρίες. Να προχωρήσουμε. Έχουμε μια πολύ σημαντική εβδομάδα. Αυτή και την επόμενη. Οπότε δε μπορούμε να σταθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Κοιτάμε μπροστά. Πρέπει να κάνουμε το κάτι καλύτερο. Οι ελπίδες είναι λιγότερες, αλλά πεθαίνουν τελευταίες.

Όταν παίζουμε εντός έδρας νιώθουμε διαφορετικοί. Δεν είναι δικαιολογία. Αν δεν κερδίσεις εκτός δε μπορείς να περάσεις στην επόμενη φάση. Για μας ήταν σημαντικό το ματς αυτό αυτό. Δεν πήραμε βαθμό και οι ελπίδες μας είναι λιγότερες».