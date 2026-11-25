Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στην κάμερα της Magenta TV μετά την ήττα της από την Κόμο στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ το «πάλεψε» μέχρι τέλους στο εκτός έδρας ματς με την Κόμο, όμως η γκολάρα του Μίγια έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς ήταν για ακόμα μια φορά βασικός και θετικός για τους πρωταθλητές Ελλάδας, ενώ είχε ευκαιρία για να σκοράρει στο πρώτο μέρος.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός μίλησε στη Magenta TV μετά τον αγώνα και στάθηκε στο γεγονός πως η Ένωση δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί κάποια από τις ευκαιρίες της.

Οι δηλώσεις του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

Για την εικόνα του αγώνα και την ήττα: «Ήρθαμε να διεκδικήσουμε νίκη, είναι αλήθεια όταν απέναντι είχαμε μια καταπληκτική ομάδα που της αρέσει η κατοχή. Εμείς δημιουργήσαμε ευκαιρίες πιστεύω θα μπορούσαμε αν εκμεταλλευόμασταν αυτές τις ευκαιρίες να πάρουμε κάτι παραπάνω. Είχε και η Κόμο ευκαιρίες όμως θα μπορούσαμε να φύγουμε με κάτι καλύτερο αν βρίσκαμε γκολ σε κάποια από τις φάσεις που κάναμε».

Για τον ρόλο που είχε στα ματς: «Θεωρώ σήμερα ο ρόλος είχε κάποιες διαφοες σε σχέση με τη Ρεάλ. Επρεπε να βοηθήσω την ομάδα με η χωρίς την μπάλα, να βοηθήσω την ομάδα γενικότερα. Θεωρώ ότι τα πήγα οκ, ελπίζω να βοηθήσω και στα επόμενα παιχνίδια».