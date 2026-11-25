Ο Γιώργος Τσακίρης αναγνωρίζει την προσπάθεια, αντιλαμβάνεται το γαμώτο και στο ματς της πρωταθλήτριας στο Κόμο, εστιάζει στη σούπερ δουλειά, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν...

Είναι φαίνεται της μοίρας της γραπτό της ΑΕΚ να μείνει με ένα μεγάλο γαμώτο, να την κυνηγάει το κρίμα κι άδικο, στη φετινή διοργάνωση του Champions League, μιας και της συνέβη να μην πάρει κάτι σε ματς που το άξιζε απέναντι σε μια αναμφισβήτητα εκπληκτική ομάδα όπως είναι η Κόμο του Φάμπρεγκας! Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνώρισε την ήττα με 1-0 στην υπέροχη Λίμνη του Κόμο, στην οποία δεν... πνίγηκε ποτέ, σε κανένα σημείο του αγώνα, όπως το περίμεναν και θεωρούσαν δεδομένα ότι θα συμβεί εντός κι εκτός συνόρων. Όπως και να έχει όμως η πρωταθλήτρια Ελλάδας επιστρέφει στην βάση της χωρίς να πάρει τίποτα από ένα παιχνίδι που όπως του δούλεψε, το έπαιξε και το οργάνωσε σωστά, κατάφερε να μην επιτρέψει σε μία σούπερ επιθετική ομάδα να την βάλει στα καρέ της και να τη σφυροκοπάει. Ωστόσο μένει με το κρίμα και το άδικο, με το γαμώτο, για ένα ακόμη ματς: έγινε με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο, το έζησε στην Νέα Φιλαδέλφεια με την Ρεάλ Μαδρίτης και στην Ιταλία και απέναντι στο Κόμο!

Από το ξεκίνημα του αγώνα και έως το 20ο λεπτό (και διατηρήθηκε έως το φινάλε του πρώτου 45λεπτου) της αναμέτρησης είχε αποδειχθεί στο χορτάρι η σωστή τακτική προσέγγιση από την ΑΕΚ και πιο συγκεκριμένα από τον Μάρκο Νίκολιτς. Όπως ταυτόχρονα και το γεγονός της διαχείρισης ρυθμού, αφού χαλάρωσε αρκετά το τέμπο, δεν επέτρεψε σε κανένα σημείο στην αντιπάλη ομάδα να δώσει περισσότερη ταχύτητα στην προσπάθεια ανάπτυξης, να βγάλει εντάσεις στις επιθετικές της προσπάθειες τέτοιες που θα της δημιουργούσαν σημαντικά προβλήματα στην άμυνα. Φυσικά για να το πετύχεις αυτό πρέπει οι ποδοσφαιριστές, πράγμα το οποίο έκαναν οι κιτρινόμαυροι, να είναι 100% συγκεντρωμένοι και προσηλωμένοι στο αγωνιστικό πλάνο. Αν διαγράψει κανείς την υποψία φάσης με τον Παζ και το πέναλτι που λανθασμένα κάνει ο Μάγερ, έπρεπε και μπορούσε να το αποφύγει σε φάση που δεν... μύριζε απειλή, σε όλο το υπόλοιπο 45λεπτο ήταν άριστη η τακτική ανταπόκριση των παικτών του Δικέφαλου!

Πρεπει σε αυτό το σημείο να αναγνωρίσει κανείς την εξαιρετική τακτική ιδέα του Μάρκο Νίκολιτς να επιλέξει να τοποθετήσει τους παίκτες του, όταν αμυνότανη ομάδα, με 4-3-2-1: το έκανε αυτό διότι γνώριζε πολύ καλά ότι ο Κουτέσα δεν ανήκει στα εξτρέμ που ντουμπλάρουν με επιτυχία τον συμπαίκτη τους μπακ, στην περίπτωσή μας τον Πήλιο. Έτσι δόθηκε η εντολή αυτή τη βοήθειά να τη δίνει και να στηρίζει το αριστερό άκρο γενικά ο Βιτάλις, πέφτοντας πάνω στον Ντα Κούνια, ή στον Κούτο. Την ίδια ώρα η υποχρέωση του Γκατσίνοβιτς ήταν να κλείνει άξονα δίπλα στον Μαρίν, όπως και στον Κουτέσα να μένει στον άξονα, για να γεμίζει, κάτι που έκαναν σωστά και οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές... Προφανώς με τον ίδιο τρόπο επέλεξε ο Σέρβος τεχνικός, δικαιολογημένα να σημειώσουμε, να συνεχίσει και με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου στην Ιταλία...

Δεν γίνεται άλλωστε να ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ αντιμετώπιζε, επαναλαμβάνω, μια ομάδα στην 4αδα του League phase του Champions League με σούπερ επίθεση αφού είχε σημειώσει έως της μεταξύ μας αναμέτρηση 19 τέρματα σε τέσσερις αγώνες! Μάλιστα στο ξεκίνημα του δεύτερου 45λεπτου και έως τη φάση του γκολ των Ιταλών η Ένωση ήταν αυτή που κυριάρχησε και έχασε τη σπουδαία ευκαιρία με τον Βιτάλις για να ανοίξει το σκορ, στο 52ο λεπτό. Ενώ θυμίζω ότι στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης ο Δικέφαλος είχε τη σπουδαιότερη στιγμή σε real παιχνίδι, με τη διπλή ευκαιρία που αναφέρω παραπάνω με πρωταγωνιστές τους Γκατσίνοβιτς και Ρότα! Ωστόσο δεν ήταν αρκετά όλα αυτά που σημειώνω για να κρατήσει την ομάδα με τα απίθανα νούμερα στο σκοράρισμα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μακριά από το γκολ... Ήρθε η γκολάρα του Μίγια να της δώσει προβάδισμα με ένα υπέροχο σουτ.

Το τέρμα μάλιστα των Ιταλών ήρθε μάλιστα με σουτ γιατί η ΑΕΚ δεν είχε επιτρέψει να απειλήσει η Κόμο με κάποιο τετ α τετ έως επί της ουσίας το φινάλε της αναμέτρησης... Ωστόσο σε ένα ματς που δημιουργείς τέσσερις σπουδαίες φάσεις, όπως ήταν η διπλή με Γκατσίνοβιτς και Ρότα, το τετ α τετ του Βιτάλις, η κεφαλιά του Μουκουντί και η στιγμή με τον Βάργκα που κόπηκε στο ύψος του πέναλτι, πρέπει να βρεις γκολ. Ειδικά στον μαγικό κόσμο των αστεριών είναι απαραίτητο για να μπορέσεις να πάρεις κάτι και να συνεχίζεις να ελπίζεις. Η Ένωση τώρα θα χρειαστεί δυο σερί νίκες στης Φιλαδέλφειας τα μέρη με Γαλατάσαραι και Ρόμα αντίστοιχα και ίσως να είναι απαραίτητο να ψάξει κάτι και στην Βεσφταλία με αντίπαλο την Ντόρτμουντ για να συνεχίσει στον κόσμο των αστεριών... Δεν έχει εύκολα παιχνίδια μπροστά της και είναι δικαιολογημένο να αναφερόμαστε στα παράσημα που δίνουν οι πανηγυρισμοί των Μουρίνιο και Φάμπρεγκας αλλά δεν προσφέρουν τίποτα παραπάνω από την αναγνώριση για το επίπεδο ανταγωνισμού!

***Τώρα όλα στην άκρη και focus αποκλειστικά στον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα και θα έχει το χρόνο προετοιμασίας για το ματς τελικό με την Γαλατάσαραι στο Champions league.

******Το να επαναλαμβάνεται η αναφορά στο μεγαλείο του κόσμου της ΑΕΚ μπορεί να μοιάζει τετριμμένο και κουραστικό μα είναι το λιγότερο για τη συγκλονιστική παρουσία τους ΠΑΝΤΟΥ στο πλευρό της πρωταθλήτριας Ελλάδας!