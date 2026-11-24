Κόμο - ΑΕΚ: Μεγάλη διπλή ευκαιρία του Δικεφάλου με Γκατσίνοβιτς και Ρότα
Χωρίς σκορ πήγαν στα αποδυτήρια του Giuseppe Sinigaglia η ΑΕΚ και η Κόμο στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Oι πρωταθλητές Ελλάδας ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο πρώτο μέρος και είχαν τεράστια διπλή ευκαιρία να προηγηθούν.
Στο 43ο λεπτό ο Ρότα έβγαλε υπέροχη κάθετη πάσα, ο Γκατσίνοβιτς σούταρε, ο Σάντσεθ απέκρουσε με δυσκολία, νέο σουτ του Ρότα και νέα απόκρουση του κίπερ των Ιταλών.
Η διπλή ευκαιρία της ΑΕΚ
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