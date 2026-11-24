Κόμο – ΑΕΚ: Χαμένο πέναλτι οι Ιταλοί με κακή εκτέλεση του Ντα Κούνια
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Μια ανάσα από το 1-0 βρέθηκε στο ματς με την ΑΕΚ η Κόμο, με τον Ντα Κούνια να εκτελεί άσχημα το πέναλτι και να στέλνει τη μπάλα άουτ.
Ένα λεπτό πριν την συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου στον αγώνα της Κόμο με την ΑΕΚ και οι Ιταλοί βρέθηκαν μια ανάσα από το να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι με τον Μάγερ να κάνει ένα... φθηνό λάθος και να ανατρέπει χωρίς λόγο τον Βάγιε.
Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Ντα Κούνια οποίος έστειλε την μπάλα άουτ χάνοντας μια σημαντική ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ η ομάδα του.
@Photo credits: INTIME
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