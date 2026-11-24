Άρσεναλ - Ντόρτμουντ: Το γκολ του Γιόκερες
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Ο Γιόκερες έκανε το 1-0 για την Άρσεναλ ενάντια στην Ντόρτμουντ με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή.
Δέκα λεπτά χρειάστηκε η Άρσεναλ για να προηγηθεί απέναντι στην Ντόρτμουντ, με τον Γιόκερες να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με τρομερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
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