Ο Γιόκερες έκανε το 1-0 για την Άρσεναλ ενάντια στην Ντόρτμουντ με τρομερό σουτ έξω από την περιοχή.

Δέκα λεπτά χρειάστηκε η Άρσεναλ για να προηγηθεί απέναντι στην Ντόρτμουντ, με τον Γιόκερες να στέλνει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα με τρομερό σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.