Ο Κουτέσα βρέθηκε... 1,5 πόδι εκτός ΑΕΚ, όμως τελικά έμεινε, ο τραυματισμός του Ζούμπκοφ τον έφερε στην ευρωπαϊκή λίστα και κόντρα στην Κόμο έκανε στα 29 του το ντεμπούτο του στο Champions League.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια... ιδιαίτερη σεζόν για τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός εξτρέμ βρέθηκε μια «ανάσα» από την αποχώρησή του από την ΑΕΚ και, εν τέλει, όχι μόνο παρέμεινε στα Σπάτα, αλλά κατάφερε να κερδίσει εκ νέου τη θέση του στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, φτάνοντας σε μια βραδιά-ορόσημο για την καριέρα του: το ντεμπούτο του στο Champions League.

Από τη στιγμή που ο 29χρονος ακραίος επιθετικός δεν είχε βρει τον απαιτούμενο χώρο στο ρόστερ ούτε τον απαραίτητο αγωνιστικό χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Δικέφαλος είχε συμφωνήσει τον Σεπτέμβριο για την πώλησή του στη Σερβέτ, από την οποία είχε αποχωρήσει ως ελεύθερος όταν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Τελικά, η συμφωνία «ναυάγησε», ο παίκτης παρέμεινε στην Αθήνα και, χάρη στη σκληρή δουλειά που έκανε στα Σπάτα, κέρδισε εκ νέου την εμπιστοσύνη του Σέρβου προπονητή.

Ο Κουτέσα είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League, όμως ο τραυματισμός του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ τού έδωσε την ευκαιρία να συμπεριληφθεί ξανά στις επιλογές του Νίκολιτς. Ο Ουκρανός εξτρέμ θα έμενε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες και, συνεπώς, η διάρκεια της απουσίας του ενέπιπτε στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της UEFA για το δικαίωμα αντικατάστασης ποδοσφαιριστή.

Από τη στιγμή που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν τιμωρημένος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, ο προπονητής του Δικεφάλου έδωσε φανέλα βασικού στον Κουτέσα! Αυτή θα είναι και η παρθενική εμφάνιση του Ελβετού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σε ηλικία 28 ετών και 353 ημερών.