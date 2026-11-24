Κουτέσα: Από «φευγάτος» κι εκτός λίστας στο ντεμπούτο του στο Champions League
Αναμφισβήτητα, πρόκειται για μια... ιδιαίτερη σεζόν για τον Ντέρεκ Κουτέσα. Ο Ελβετός εξτρέμ βρέθηκε μια «ανάσα» από την αποχώρησή του από την ΑΕΚ και, εν τέλει, όχι μόνο παρέμεινε στα Σπάτα, αλλά κατάφερε να κερδίσει εκ νέου τη θέση του στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, φτάνοντας σε μια βραδιά-ορόσημο για την καριέρα του: το ντεμπούτο του στο Champions League.
Από τη στιγμή που ο 29χρονος ακραίος επιθετικός δεν είχε βρει τον απαιτούμενο χώρο στο ρόστερ ούτε τον απαραίτητο αγωνιστικό χρόνο στο ξεκίνημα της σεζόν, ο Δικέφαλος είχε συμφωνήσει τον Σεπτέμβριο για την πώλησή του στη Σερβέτ, από την οποία είχε αποχωρήσει ως ελεύθερος όταν υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την Ένωση. Τελικά, η συμφωνία «ναυάγησε», ο παίκτης παρέμεινε στην Αθήνα και, χάρη στη σκληρή δουλειά που έκανε στα Σπάτα, κέρδισε εκ νέου την εμπιστοσύνη του Σέρβου προπονητή.
Ο Κουτέσα είχε μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας για τα παιχνίδια της League Phase του Champions League, όμως ο τραυματισμός του Ολεκσάντρ Ζούμπκοφ τού έδωσε την ευκαιρία να συμπεριληφθεί ξανά στις επιλογές του Νίκολιτς. Ο Ουκρανός εξτρέμ θα έμενε εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες και, συνεπώς, η διάρκεια της απουσίας του ενέπιπτε στο χρονικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της UEFA για το δικαίωμα αντικατάστασης ποδοσφαιριστή.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Από τη στιγμή που ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά ήταν τιμωρημένος για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κόμο, ο προπονητής του Δικεφάλου έδωσε φανέλα βασικού στον Κουτέσα! Αυτή θα είναι και η παρθενική εμφάνιση του Ελβετού στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, σε ηλικία 28 ετών και 353 ημερών.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.