Κόμο - ΑΕΚ: Στο Giuseppe Sinigaglia ο Μάριος Ηλιόπουλος
Η ΑΕΚ έχει μια ακόμα δύσκολη αποστολή στη League Phase του Champions League, καθώς θα φιλοξενηθεί από την Κόμο στο Giuseppe Sinigaglia. Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτόν τον αγώνα ο Μάριος Ηλιόπουλος.
Ο διοικητικός ηγέτης των πρωταθλητών Ελλάδας συνηθίζει να είναι στο πλευρό της ομάδας του σε όλα τα γήπεδα, σε Ελλάδα και Ευρώπη, οπότε ταξίδεψε στην Ιταλία, ώστε να στηρίξει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς και στο πολύ απαιτητικό ματτς με την εξαιρετική ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας.
Στο πλευρό του ισχυρού άνδρα του Δικεφάλου είναι ο ξάδελφος του, Αντώνης Ηλιόπουλος.
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