Κόμο - ΑΕΚ: Ο Νίκολιτς τα είπε με τον Φάμπρεγας πριν τη σέντρα
Εκτός από τον Χαβιέρ Ριμπάλτα που συναντήθηκε και τα είπε με τον γνώριμό του και αθλητικό διευθυντή της Κόμο, Καρλαλμπέρτο Λούντι πριν το Κόμο - ΑΕΚ και ο Μάρκο Νίκολιτς είχε την ευκαιρία για τετ α τετ πριν τη σέντρα.
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ είχε τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον τεχνικό της Κόμο, Σεσκ Φάμπρεγας και να συνομιλήσουν για μερικά λεπτά πριν την προθέρμανση.
Τόσο ο Νίκολιτς, όσο και ο Φάμπρεγας μίλησαν με πολύ καλά λόγια για την Κόμο και την ΑΕΚ αντίστοιχα στις χθεσινές συνεντεύξεις Τύπου και οι δυο τους είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις πριν την αναμέτρηση στο Τζουζέπε Σινιγκάλια.
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