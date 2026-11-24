Κόμο - ΑΕΚ: Περίπου 1.000 Ενωσίτες στο πλευρό του Δικεφάλου
Η ΑΕΚ έχει απαιτητική έξοδο στην Ιταλία, καθώς θα φιλοξενηθεί από την εξαιρετική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Φυσικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν θα είναι μόνη της σε αυτήν την προσπάθεια.
Στην εξέδρα των φιλοξενούμενων του Giuseppe Sinigaglia βρέθηκε περίπου 1.000 Ενωσίτες, ώστε να στηρίξουν τον Δικέφαλο κι «έβαψαν» κιτρινόμαυρη τη γωνιά τους στο γήπεδο.
🟡⚫ Το κιτρινόμαυρο πέταλο των οπαδών της ΑΕΚ στο γήπεδο της Κόμο #aekfc #uefachampionsleague https://t.co/JSaE5doNBy— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 24, 2026
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