Περίπου 1.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν το παρών στο Τζουζέπε Σινιγκάλια για να στηρίξουν την ομάδα τους στον αγώνα με την Κόμο. Αποστολή στην Ιταλία: Δημήτρης Βέργος

Η ΑΕΚ έχει απαιτητική έξοδο στην Ιταλία, καθώς θα φιλοξενηθεί από την εξαιρετική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγκας για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Φυσικά, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δεν θα είναι μόνη της σε αυτήν την προσπάθεια.

Στην εξέδρα των φιλοξενούμενων του Giuseppe Sinigaglia βρέθηκε περίπου 1.000 Ενωσίτες, ώστε να στηρίξουν τον Δικέφαλο κι «έβαψαν» κιτρινόμαυρη τη γωνιά τους στο γήπεδο.