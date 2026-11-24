Champions League: Βασικός ο Τζόλης για την Άρσεναλ, στον πάγκο ο Καρέτσας με τη Ντόρτμουντ
Η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπορούσια Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική του Champions League, σε ένα ματς με ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα.
Πιο συγκεκριμένα, δύο έλληνες, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Emirates. O Xρήστος Τζόλης θα ξεκίνησει βασικός για τους «κανονιέρηδες», ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από την άλλη, θα βρίσκεται στον πάγκο των Βεστφαλών.
Αναλυτικά οι ενδεκάδες:
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Άρσεναλ: Κέπα, Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Μαντουέκε, Έντεγκαρντ, Τζόλης, Γιόκερες
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Representing The Arsenal on the European stage tonight ✨— Arsenal (@Arsenal) November 24, 2026
Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεκ, Ριέρσον, Σβένσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Γκαντού, Φέρμαν, Μπάιερ, Σίλβα
Champions-League-Nacht in London mit dieser schwarzgelben Elf! 🤩 #ARSBVB https://t.co/FU7cAx5vxu— Borussia Dortmund (@BVB) November 24, 2026
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