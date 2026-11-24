Ο Χρήστος Τζόλης θα ξεκινήσει βασικός για την Άρσενάλ, ενώ στην αντίπαλη πλευρά, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας δεν θα βρίσκεται στο αρχικό σχήμα της Ντόρτμουντ για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο Champions League.

Η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπορούσια Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική του Champions League, σε ένα ματς με ιδιαίτερο ελληνικό χρώμα.

Πιο συγκεκριμένα, δύο έλληνες, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο Emirates. O Xρήστος Τζόλης θα ξεκίνησει βασικός για τους «κανονιέρηδες», ενώ ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από την άλλη, θα βρίσκεται στον πάγκο των Βεστφαλών.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες:

Άρσεναλ: Κέπα, Γουάιτ, Κόνσα, Γκάμπριελ, Χινκάπιε, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Μαντουέκε, Έντεγκαρντ, Τζόλης, Γιόκερες

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ Representing The Arsenal on the European stage tonight ✨ — Arsenal (@Arsenal) November 24, 2026

Ντόρτμουντ: Κόμπελ, Αντόν, Σλότερμπεκ, Ριέρσον, Σβένσον, Μπέλιγχαμ, Ενμέτσα, Γκαντού, Φέρμαν, Μπάιερ, Σίλβα

