ΑΕΚ: Τετ α τετ Ριμπάλτα με τον αθλητικό διευθυντή της Κόμο, Καρλαλμπέρτο Λούντι
Ένα γνώριμο πρόσωπο συνάντησε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» πριν τη σέντρα στο Κόμο - ΑΕΚ.
Ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ τα είπε για αρκετά λεπτά με τον αθλητικό διευθυντή της Κόμο, Καρλαλμπέρτο Λούντι.
Οι δυο τους γνωρίζονται καλά και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν για περίπου ένα τέταρτο στον αγωνιστικό χώρο πριν την έναρξη της προθέρμανσης.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λούντι ήταν παίκτης της Νοβάρα την περίοδο που ο Ριμπάλτα εργαζόταν στο ιταλικό κλαμπ ως αρχισκάουτ.
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