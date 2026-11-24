Η αξιόμαχη ΑΕΚ U19 προηγήθηκε στην έδρα της Κόμο, ισοφαρίστηκε από πέναλτι, ήταν άστοχη από την άσπρη βούλα κι εν τέλει έφυγε από την Ιταλία με τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).

Η ΑΕΚ U19 ήταν ανταγωνιστική για ακόμα ένα ματς του Youth League και παραμένει «ζωντανή» στη μάχη για την είσοδο στην 22άδα και την πρόκριση στα νοκ άουτ. Τα Αετόπουλα προηγήθηκαν στην έδρα της Κόμο, ισοφαρίστηκαν από την άσπρη βούλα και θα μπορούσαν να ανακτήσουν το προβάδισμα, όμως ο Γκολφίνος αστόχησε σε εκτέλεση πέναλτι και, εν τέλει, η Ένωση επέστρεψε στην Αθήνα με τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας (1-1). Στους 6 βαθμούς έφτασε ο Δικέφαλος, μία αγωνιστική πριν από το φινάλε της League Phase.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ισορροπημένο, με την Κόμο να έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της και την ΑΕΚ να είναι εξαιρετικά οργανωμένη ανασταλτικά, αναζητώντας την ευκαιρία της στις αντεπιθέσεις.

Ο Δικέφαλος πήρε το προβάδισμα στο 68ο λεπτό, εκμεταλλευόμενος μία στατική φάση. Ο Φραντζεσκάκης εκτέλεσε κόρνερ και ο Ψυρόπουλος, με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ. Οι Ιταλοί κέρδισαν πέναλτι στο 72', έπειτα από μαρκάρισμα του Τσαντήλα στον Φουστίνι, με τον Μπαράλα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 1-1.

Στο 76' η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία να ανακτήσει το προβάδισμα, όταν ο Τσαντήλας ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Μπαράλα. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας της Κόμο απέκρουσε την εκτέλεση πέναλτι του Γκολφίνου. Στο 81' ο Σαρακασίδης απέκρουσε με δυσκολία το πλασέ του Φουστίνι, ενώ στο 87' η Ένωση έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον Σιούτα να αστοχεί από κοντά με κεφαλιά.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Σαρακασίδης, Τσαραμανίδης, Ρίννης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου (90+2'), Φραντζεσκάκης, Σάκιτς, Γκολφίνος, Στεργιαρόπουλος, Τσαντήλας, Ποντίκης (68' Σιούτας).