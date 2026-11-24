Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα παραχώρησε συνέντευξη στην Gazzetta dello Sport και μίλησε μεταξύ άλλων για τη σχέση του με τον Μάρκο Νίκολιτς, τη θητεία του στην ΑΕΚ, αλλά και το τι περιμένει από το ματς απέναντι στην Κόμο.

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει σήμερα την Κόμο στο πλαίσιο της League Phase του Champions League (24/11, 22:00). Ο Μάρκο Νίκολιτς κι όλη η αποστολή της Ένωσης βρίσκονται από χθες στην Ιταλία, με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα μάλιστα να φιλοξενείται στην Gazzetta dello Sport, δίνοντας μια εφ΄όλης της ύλης συνέντευξη.

Ο διευθυντής ποδοσφαίρου των Κιτρινόμαυρων απάντησε φυσικά για το παιχνίδι απέναντι στην πολύ φορμαρισμένη ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας, κάνοντας παράλληλα και μια αναδρομή στις θητείες του σε Γιουβέντους και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παράλληλα, μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με τον Σέρβο κόουτς της ΑΕΚ αποκαλύπτοντας πως εκείνος είναι ο προπονητής με τον οποίο έχει δεθεί περισσότερο στην καριέρα του.

Αναλυτικά όλη η συνέντευξή του

Πώς νιώθετε που συναντάτε ξανά τον Τσάρλι Λούντι υπό διαφορετικό ρόλο;

«Ήταν ο αρχηγός μας. Ήδη από τότε συνήθιζε να λειτουργεί ως ηγέτης και ήταν ξεκάθαρο ότι θα είχε θέση στο ποδόσφαιρο. Πάντα είχαμε καλή σχέση, τώρα γίναμε συνάδελφοι και μιλάμε μάλιστα πού και πού για θέματα του μεταγραφικού παζαριού».

Μιλώντας για το μεταγραφικό παζάρι, εσείς φέρατε τον Μπρούνο Φερνάντες στη Νοβάρα, σωστά;

«Ναι, είχαμε κλείσει όλες τις συμφωνίες πριν από το καλοκαίρι και έπειτα πήγα στη Γιουβέντους. Ήταν αδύνατο να μη δεις πόσο δυνατός ήταν, όμως εκείνη την εποχή κανείς δεν περίμενε ότι θα έφτανε σε τόσο υψηλό επίπεδο, κυρίως επειδή η πορεία του είχε σκαμπανεβάσματα. Μετά τη Νοβάρα έπαιξε σε Ουντινέζε, Σαμπντόρια και Σπόρτινγκ, και έφτασε στη Γιουνάιτεντ σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα».

Βρεθήκατε στη Γιουβέντους, ξανά ως επικεφαλής σκάουτινγκ, από το 2012 έως το 2017, μια περίοδο κατά την οποία οι «Μπιανκονέρι» κατέκτησαν πέντε από τους εννέα συνεχόμενους τίτλους πρωταθλήματος και έφτασαν σε δύο τελικούς Champions League. Ένας ίσως ανεπανάληπτος κύκλος. Τι ήταν τόσο ξεχωριστό σε εκείνη την ομάδα;

«Τα πάντα. Από τον πρόεδρο Αντρέα Ανιέλι μέχρι τη διοίκηση, με τη συνεργασία Μαρότα – Παράτιτσι. Υπήρχε η σωστή νοοτροπία· το μεγαλείο του συλλόγου φαινόταν σε κάθε τομέα και έφερνε αποτελέσματα. Είχαμε κυριαρχία, με ένα σύνολο εξαιρετικών παικτών, ακόμη και σε ανθρώπινο επίπεδο, κάτι που είναι καθοριστικό στα αποδυτήρια. Το μόνο παράπονο είναι ότι φτάσαμε σε δύο τελικούς Champions League απέναντι στις δύο ισχυρότερες ομάδες εκείνης της περιόδου, την Μπαρτσελόνα του Μέσι και τη Ρεάλ Μαδρίτης του Ρονάλντο».

Γιατί δυσκολεύεται τόσο πολύ σήμερα η Γιουβέντους;

«Έχει χάσει εκείνη την αίγλη/δυναμική και το να την ανακτήσει είναι πολύ δύσκολο. Είχε συμβεί στο παρελθόν και στην Ίντερ, και τώρα οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί. Οι λόγοι είναι τόσο οικονομικοί όσο και αγωνιστικοί, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Η Πρέμιερ Λιγκ κυριαρχεί πλέον, ακόμη και μικρές ομάδες μπορούν να κοντράρουν τη Γιουβέντους. Το ίδιο συμβαίνει και στη Μίλαν».

Υπάρχει κάποιο πλήγμα που σας έχει μείνει χαραγμένο στην καρδιά;

«Πάντα ήταν ομαδική προσπάθεια. Χαίρομαι που δούλεψα σε μια ομάδα σκάουτινγκ υψηλού επιπέδου και με επαγγελματίες όπως οι Κλαούντιο Κιελίνι, Πάμπλο Λονγκόρια, Τζοβάνι Ρόσι, Τζίτζι Μιλάνι και Φεντερίκο Κερουμπίνι, και ήταν υπέροχο που ανακαλύψαμε ταλέντα όπως ο Κομάν. Έχω ιδιαίτερη αδυναμία στον Μοράτα. Έκανε σπουδαία καριέρα και έχει αδικηθεί και επικριθεί πολύ, ίσως επειδή είναι υπερβολικά ευγενικός και σεμνός. Έφυγα από τη Γιούβε επειδή είχα δεχτεί πρόταση από τη Γιουνάιτεντ και ήθελα να ζήσω μια εμπειρία στην Αγγλία. Δεν κράτησε πολύ, γιατί μετά από έναν χρόνο πήγα στη Ζενίτ ως αθλητικός διευθυντής, αλλά ήταν πολύ ικανοποιητικό: δούλεψα με τον Μουρίνιο, μία από τις μεγαλύτερες μορφές του σύγχρονου ποδοσφαίρου».

Ο Μοράτα έπαιξε επίσης στην Κόμο: περίμενε ότι θα συναντούσε ξανά τον Λούντι στο Champions League;

«Πριν από δύο χρόνια, όχι, αλλά μετά την περσινή σεζόν αυτό δεν αποτελεί πια έκπληξη. Πίσω απ’ όλα αυτά βρίσκεται εξαιρετική δουλειά, ένας φανταστικός προπονητής, ο Φάμπρεγας, ο οποίος έχει ανεβάσει τον ρυθμό, και μια συγκεκριμένη στρατηγική που φέρνει εξαιρετικά αποτελέσματα».

Ανησυχείτε μετά την ήττα με 9-1 από τη Λανς;

«Δεν χρειαζόμαστε έξτρα κίνητρο για τα παιχνίδια του Champions League. Ξέρουμε ότι απέναντι στην Κόμο πρέπει να είσαι σε εγρήγορση και να έχεις πάντα τον συναγερμό ανοιχτό: μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή. Οι προσδοκίες εδώ είναι πολύ υψηλές· στο πρωτάθλημα παλεύουμε πάντα για τη νίκη και το Champions League είναι μια ανταμοιβή για τη δουλειά της περσινής χρονιάς. Έχουμε πολλούς παίκτες που γνωρίζουν τη Serie A: όχι μόνο τον Μπρινιόλι, αλλά και τους Γιόβιτς, Λυκογιάννη, Στρακόσα και Μαρίν».

Ποιον φοβάται περισσότερο η Κόμο;

«Ο Δουβίκας, που κάνει απίστευτη σεζόν στην Κόμο έπιασαν λαβράκι έχει τα ιδανικά στοιχεία για τον Φάμπρεγας. Και έπειτα, φυσικά, ο Νίκο Παζ, ένας εντυπωσιακός παίκτης: είναι απίστευτος σε φυσική κατάσταση, τεχνική και νοοτροπία. Ένας από τους πιο δυνατούς στη Serie A».

Όχι μόνο η Κόμο,τον Ιανουάριο θα υποδεχθείτε τη Ρόμα του Γκασπερίνι.

«Άλλη μια πολύ δυνατή ομάδα όπου φαίνεται έντονα η σφραγίδα του προπονητή. Ο Σουλέ και ο Μάλεν κάνουν εξαιρετική σεζόν, και με τον “Γκασπ” οι επιθετικοί λάμπουν. Ωστόσο, έχουμε εξαιρετικές εμφανίσεις στην έδρα μας: σπάνια χάνουμε στο γήπεδό μας. Το ποδόσφαιρο εδώ βελτιώνεται, υπάρχουν τέσσερις κορυφαίες ομάδες: η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Πέρυσι φτάσαμε στα προημιτελικά του Conference, ενώ το 2023-24 το κατέκτησε ο Ολυμπιακός».

Με ποιον προπονητή έχετε δεθεί περισσότερο;

«Με τον τωρινό, τον Νίκολιτς, τον οποίο ήθελα στην ΑΕΚ και με τον οποίο κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Έχουμε επίσης μια ιδιαίτερη σχέση με τον Τούντορ στη Μαρσέιγ. Καθώς και με τον Φάμπιο Γκρόσο, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στη Γιουβέντους. Στην Πάρμα είχα τον Μαρέσκα, ο οποίος τώρα προπονεί τη Σίτι. Δυστυχώς εκεί τα πράγματα δεν πήγαν καλά, αλλά χαίρομαι για την καριέρα που κάνει».