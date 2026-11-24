Κόμο - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αναμέτρησης
Η ώρα έφτασε και η ΑΕΚ βάζει -και- απόψε (24/11, Live στο Gazzetta) το ευρωπαϊκό κοστούμι της, αφού βρίσκεται στην Ιταλία για το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κόμο, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Champions League.
Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει τις δυσκολίες απέναντι στην ομάδα του Τάσου Δουβίκα, ωστόσο θέλει θετικό αποτέλεσμα για να ελπίζει σε ευρωπαϊκή συνέχεια.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2.
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