Η ΑΕΚ με συγκέντρωση και έξυπνο παιχνίδι καλείται να ανταποκριθεί στη νέα δύσκολη ευρωπαϊκή πρόκληση που έχει απόψε μπροστά της στην Ιταλία. Αποστολή στο Κόμο: Δημήτρης Βέργος

Όταν η ΑΕΚ... τράβαγε την Κόμο από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας ως μία από τις οκτώ αντιπάλους της στη League Phase του Champions League, τότε γινόταν κατευθείαν αντιληπτός και ο βαθμός δυσκολίας της στον δρόμο των αστεριών. Μία ομάδα που μπορεί να μην είχε ευρωπαϊκή εμπειρία και για αυτό να βρισκόταν τόσο χαμηλά, ωστόσο στον αγωνιστικό χώρο είχε φροντίσει να αποδείξει το πόσο επικίνδυνη είναι και το πόσο υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου μπορεί να παρουσιάσει. Κάτι που κάνει την αποψινή αναμέτρηση (24/11, 22:00) στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» να φαντάζει ως μία πολύ απαιτητική πρόκληση.

Ο Μάρκο Νίκολιτς το είπε ξεκάθαρα. Η Κόμο είναι μια από τις καλύτερες ομάδες με την μπάλα στα πόδια στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ένα ιταλικό κλαμπ, το οποίο όμως έχει... ισπανικό αέρα, βγάζοντας σε απόλυτο βαθμό την ταυτότητα που έχει δώσει ο Σεσκ Φάμπρεγας. Η ΑΕΚ, όπως υπογράμμισε ο Νίκολιτς, θα χρειαστεί να έχει τεράστια επίπεδα συγκέντρωσης και να παίξει με εξυπνάδα φροντίζοντας να μην επιτρέψει το παραμικρό λάθος που η Κόμο θα είναι έτοιμη να το εκμεταλλευτεί προκαλώντας πληγές. Αυτό είναι όμως το επίπεδο του Champions League, με την ΑΕΚ παρά τους μόλις τρεις βαθμούς που έχει μαζέψει ως τώρα να έχει σταθεί πάρα πολύ καλά και το δικαιότερο βάσει εικόνας θα ήταν να είχε δύο βαθμούς περισσότερους.

Τόσο το αποψινό ματς στις όχθες της λίμνης του Κόμο, όσο και αυτό της επόμενης αγωνιστικής με τη Γαλατάσαραϊ είναι τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά για τις πιθανότητες που θα έχει η Ένωση τις τελευταίες δύο αγωνιστικές του Ιανουαρίου για πλασάρισμα στην πρώτη 24αδα της βαθμολογίας και πρόκριση στην επόμενη φάση. Προφανώς και η δυσκολία είναι αδιαμφισβήτητη παίζοντας με μια ομάδα όπως η Κόμο που στην Ευρώπη έχει σημειώσει κάποια τρομακτικά αποτελέσματα όπως οι δύο τεσσάρες απέναντι σε Λειψία και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και το εκκωφαντικό 9-1 με το οποίο διέσυρε πριν μερικές εβδομάδες τη Λανς στη Γαλλία.

🗣️Το σχόλιο του Δημήτρη Βέργου για τον αυριανό αγώνα της ΑΕΚ, απέναντι στη Κόμο #ΑΕΚ #ChampionsLeague https://t.co/ZToqNBI0zd November 23, 2026

Οι σκέψεις του Νίκολιτς για την ενδεκάδα κόντρα στην Κόμο

Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τον Ζούμπκοφ είδε και τον Αριάγκα να μένει εκτός για μεγάλο διάστημα έπειτα από το κάταγμα κλείδας που υπέστη και τον οποίο τον αφήνει νοκ-άουτ για τους επόμενους δύο μήνες. Ένα πλήγμα που έρχεται σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία ο χαφ από την Ονδούρα με τα χαρακτηριστικά του θα μπορούσε να προσφέρει σε ματς όπως το αποψινό στο Κόμο. Αυτές είναι οι δύο απουσίες λόγω τραυματισμών συν αυτή του τιμωρημένου Κοϊτά, ο οποίος ωστόσο ταξίδεψε με την αποστολή της ΑΕΚ στη Βόρεια Ιταλία, κάτι που συνέβη και με τους παίκτες που είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Σε μια κίνηση που συνηθίζει ο Νίκολιτς στα ευρωπαϊκά ματς προκειμένου να γίνεται προπόνηση με κανονικές συνθήκες.

Ο Σέρβος τεχνικός είχε ελάχιστο χρόνο για να προετοιμάσει μια τόσο απαιτητική αναμέτρηση όπως η αποψινή. Τα πρόσωπα στην πίσω γραμμή είναι τα... στάνταρ με τον Στρακόσια στην εστία και τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Από εκεί και πέρα ο Μαρίν και ο Μάγερ θα επανέλθουν στην ενδεκάδα. Ο Μαρίν θα έχει είτε τον Βιτάλις, είτε τον Κάιρινεν που επέστρεψε, ως παρτενέρ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μάγερ δεξιά και αριστερά τον Κουτέσα να διεκδικεί τη θέση. Όσον αφορά την επίθεση ο Γκατσίνοβιτς είναι πιθανό να ξεκινήσει έχοντας έναν εκ των Γιόβιτς ή Βάργκα μαζί του, με τον πρώτο να έχει το προβάδισμα. Φυσικά δεν θα αποτελούσε έκπληξη ακόμα και η παρουσία του Ζίνι που θα μπορούσε να ξεκινήσει αριστερά.

Για την Κόμο που θέλει να κάνει ακόμα ένα βήμα προς την πρώτη οκτάδα έχοντας πραγματοποιήσει πολύ δυνατό ξεκίνημα με τρεις νίκες στις τέσσερις αγωνιστικές που έχουν παιχτεί, ο Τάσος Δουβίκας θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης σύμφωνα με τα ιταλικά ρεπορτάζ με το μεγάλο αστέρι της ιταλικής ομάδας, τον Νίκο Πας πίσω του. Ο Φάμπρεγας κρίνοντας από τις δηλώσεις του φαίνεται πως έχει μελετήσει καλά την ΑΕΚ, υπολογίζοντας πολύ στις δυνατότητές της βλέποντας την να κοντράρει στα ίσια τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ δεν θα είναι μόνη της φυσικά ούτε στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» καθώς έχει εξασφαλίσει κοντά στα 1.000 εισιτήρια για το αποψινό παιχνίδι σε ένα μικρό γήπεδο, του οποίου στην Ευρώπη η μάξιμουμ χωρητικότητα είναι στους 10.000 φιλάθλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφοροι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν ταξιδέψει στο Κόμο χωρίς εισιτήριο καθώς ο μικρός αριθμός των διαθέσιμων δυστυχώς δεν μπορούσε να ικανοποιήσει την πολύ μεγάλη ζήτησε που υπήρχε και σε αυτό το εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του Δικεφάλου.