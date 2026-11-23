Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα στο ΑΕΚ TV ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Λάζαρος Ρότα μίλησε στην κάμερα του ΑΕΚ TV λίγο πριν την τελευταία προπόνηση ενόψει του αγώνα με την Κόμο στην Ιταλία. Ο διεθνής δεξιός μπακ αναφέρθηκε τόσο στη δυσκολία του αγώνα, όσο και στον συμπαίκτη του στην εθνική και επικείμενο αντίπαλο, Τάσο Δουβίκα.

Οι δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα

«Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Πρέπει να αφήσουμε τη Ρεάλ πίσω. Να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Να καταθέσουμε στο γήπεδο ό,τι και με τη Ρεάλ. Αυτός είναι ο δρόμος. Να δώσουμε το 100%, να ακολουθήσουμε το πλάνο του προπονητή, ελπίζοντας να έρθουν και οι τρεις πόντοι».

Για τη φόρμα της Κόμο:

«Ήρθαμε εδώ καθαρά για τη νίκη. Οποιον παίκτη κι αν ρωτήσεις. Είναι σε καλό μομέντουμ. Καλή ομάδα και παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Όμως 11 εμείς, 11 κι αυτοί. Ο καλύτερος ας κερδίσει».

Για τον Δουβίκα:

«Εχουμε επαφή. Μου είπε αν χρειαστώ οτιδήποτε εδώ. Είναι… μπελάς για αύριο. Χαίρομαι όμως για τον ίδιο. Δουλεύει σκληρά. Όλα τα άλλα μέσα στο γήπεδο».