ΑΕΚ: Η εξέδρα των οπαδών της Ένωσης στο Κόμο
Λίγο κάτω από 1.000 εισιτήρια έχει καταφέρει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» για την αυριανή αναμέτρηση με την Κόμο.
Οι οπαδοί της Ένωσης θα φιλοξενηθούν στα λευκά καθίσματα στην εξέδρα που βρίσκεται στο ένα πέταλο του γηπέδου δεξιά της κεντρικής κερκίδας, όπως φαίνεται στο βίντεο του Gazzetta:
🟡⚫️ Η εξέδρα των οπαδών της ΑΕΚ στο γήπεδο της Κόμο. #aek #uefachampionsleague https://t.co/9YLg1JmkT2— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 23, 2026
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η χωρητικότητα του γηπέδου της Κόμο φτάνει μόλις στις 12.000 θέσεις, ωστόσο η UEFA επιτρέπει στο ιταλικό κλαμπ μέχρι 10.000 για τους αγώνες του Champions League.
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