LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει Κόμο
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Δείτε όσα θα πει ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κόμο στην Ιταλία.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Ιταλία ενόψει της αυριανής (24/11, 22:00) αναμέτρησης με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στη συνέντευξη Τύπου από το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» στις 18:30, ενώ στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της Ένωσης στο γήπεδο της Κόμο.
Δείτε τη συνέντευξη Τύπου από το ΑΕΚ TV:
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@Photo credits: INTIME
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