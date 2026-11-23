Δείτε όσα θα πει ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την Κόμο στην Ιταλία.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Ιταλία ενόψει της αυριανής (24/11, 22:00) αναμέτρησης με την Κόμο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στη συνέντευξη Τύπου από το «Τζουζέπε Σινιγκάλια» στις 18:30, ενώ στις 19:30 είναι προγραμματισμένη η προπόνηση της Ένωσης στο γήπεδο της Κόμο.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου από το ΑΕΚ TV: