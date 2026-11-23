Ο Ζοσέ Μουρίνιο πήρε θέση για το ασφυκτικό αγωνιστικό πρόγραμμα και τους αυξανόμενους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο, αναδεικνύοντας ωστόσο, τον καθοριστικό ρόλο των οικονομικών συμφερόντων.

H Ρεαλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει την Αϊντχόφεν την Τρίτη (24/11, 22:00) για το Champions League και στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς, ο προπονητής των «μερένχες», Ζοσέ Μουρίνιο, κλήθηκε να απαντήσει για τους συνεχείς και σοβαρούς τραυματισμούς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως των Κέιν και Ντουέ.

Όπως επεσήμανε ο Πορτογάλος τεχνικός, πίσω από τις αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις βρίσκονται τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Πιστεύω ότι, αν θέλουμε να βγάζουμε χρήματα, πρέπει να δουλεύουμε πολύ, να παίρνουμε ρίσκα. Έτσι είναι η ζωή. Αν κάποιος παίκτης θέλει να κάνει απεργία επειδή παίζουμε πάρα πολύ, μπορούμε να του προτείνουμε να παίρνει 50% λιγότερα χρήματα. Το οικονομικό κομμάτι έχει μεγάλη βαρύτητα.

Πρέπει να προσαρμοστούμε, πρέπει να υποφέρουμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα κατάσταση, η οποία είναι δύσκολη.

Σήμερα είμαι προπονητής σε έναν σύλλογο και αύριο μπορεί να είμαι προπονητής σε μια εθνική ομάδα. Εμείς, οι προπονητές των συλλόγων, αναρωτιόμαστε γιατί υπάρχουν τόσες πολλές υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, γιατί τόσα ταξίδια, γιατί το Nations League, που δεν ενδιαφέρει κανέναν...

Όμως, για τον προπονητή μιας εθνικής ομάδας είναι κάτι θεμελιώδες, ενώ για την οικονομική διαχείριση των ομοσπονδιών είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Είναι μια σύγκρουση συμφερόντων, αλλά στο τέλος της ημέρας, όλα έχουν να κάνουν με το χρήμα (κάνει τη χαρακτηριστική χειρονομία των χρημάτων με ένα χαμόγελο).

Αν, όμως, μου έδιναν τη δυνατότητα να παίζουμε μόνο κάθε τρεις ημέρες, θα ήταν καλύτερα».