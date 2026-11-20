Κόμο - ΑΕΚ: Οριστικά χωρίς τον Μόιζε Κεν η ομάδα του Φάμπρεγκας
Οριστικά χωρίς τον Μόιζε Κεν θα παραταχθεί η Κόμο την ερχόμενη Τρίτη (24/11) στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική του Champions League.
Ο Ιταλός στράικερ βρίσκεται στα πιτς εδώ και αρκετό καιρό με πρόβλημα στην κνήμη, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να επιβεβαιώνει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Κάλιαρι (21/11) πως ο 26χρονος θα λείψει για μερικούς μήνες, καθώς πρόκειται για σοβαρό θέμα στο κόκκαλο.
Από εκεί και πέρα, ο τεχνικός της ομάδας του Τάσου Δουβίκα ανέφερε πως ο Τσαλομπα επιστρέφει στη δράση, ενώ περιμένει νεότερα και για τους Ρίτσι και Λιμπεράλι που «μπαίνουν» πιο δυναμικά στις προπονήσεις.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
.@Como_1907, Fabregas: “Kean starà fuori qualche mese: è un problema osseo. Domani torna Chalobah. Speriamo di recuperare Diao e Addai per la Juventus” https://t.co/Lz4Fgu5tiW— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) November 20, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.