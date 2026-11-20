Ο Σεσκ Φάμπρεγκας επιβεβαίωσε την απουσία του Μόιζε Κεν από το ματς της Κόμο με την ΑΕΚ (24/11). Τι είπε για τους υπόλοιπους τραυματίες.

Οριστικά χωρίς τον Μόιζε Κεν θα παραταχθεί η Κόμο την ερχόμενη Τρίτη (24/11) στο εντός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική του Champions League.

Ο Ιταλός στράικερ βρίσκεται στα πιτς εδώ και αρκετό καιρό με πρόβλημα στην κνήμη, με τον Σεσκ Φάμπρεγκας να επιβεβαιώνει στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Κάλιαρι (21/11) πως ο 26χρονος θα λείψει για μερικούς μήνες, καθώς πρόκειται για σοβαρό θέμα στο κόκκαλο.

Από εκεί και πέρα, ο τεχνικός της ομάδας του Τάσου Δουβίκα ανέφερε πως ο Τσαλομπα επιστρέφει στη δράση, ενώ περιμένει νεότερα και για τους Ρίτσι και Λιμπεράλι που «μπαίνουν» πιο δυναμικά στις προπονήσεις.