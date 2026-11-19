Ο Ντέρεκ Κουτέσα συμπεριλαμβάνεται πλέον στην επίσημη λίστα της ΑΕΚ στην UEFA, αντικαθιστώντας τον τραυματία Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, όπως αναμενόταν.

Ο Μάρκο Νίκολιτς είχε επιβεβαιώσει μετά το τελευταίο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα ότι ο Ντέρεκ Κουτέσα θα αντικαθιστούσε τον τραυματία Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στη λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League.

Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός της Ένωσης υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και η επιστροφή του πηγαίνει πλέον με το νέο έτος, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα στην ΑΕΚ να τον αντικαταστήσει βάσει του κανονισμού που ισχύει από πέρυσι.

Πλέον στην επίσημη λίστα της ΑΕΚ στην UEFA υπάρχει και τυπικά το όνομα του Κουτέσα στη θέση του Ζούμπκοφ. Ο Ελβετός εξτρέμ που εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία στο φιλικό με την ΑΕ Λεμεσού θα βρίσκεται στην αποστολή των κιτρινόμαυρων για τον αγώνα της επόμενης εβδομάδας με την Κόμο στην Ιταλία.

Μάλιστα η παρουσία του είναι χρήσιμη καθώς το ματς θα χάσει δεδομένα ο Κοϊτά, ο οποίος θα είναι τιμωρημένος μετά την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο τελευταίο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ αναμένεται να γίνει γνωστό από την UEFA πόσες αγωνιστικές τιμωρία θα επιβληθεί στον Μαυριτανό εξτρέμ.

Έτσι εκτός στην κατηγορία των μη γηγενών είναι οι Ζούμπκοφ, Γκεοργκίεφ, Σαχαμπό και Αλεξίου, ενώ εκτός στην κατηγορία των γηγενών της Ομοσπονδίας ο Καλοσκάμης.

Η λίστα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης