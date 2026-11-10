Κουκουρέγια: «Η Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη»

Ως την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη χαρακτήρισε τη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κουκουρέγια, τονίζοντας πως οι Μαδριλένοι είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στους στόχους τους.

Η Ρεάλ Μαδρίτης διανύει ένα πολύ καλή φάση και οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα. Οι Μαδριλένοι έχουν πάρει φόρα, μετρώντας οκτώ συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ στο Champions League έχουν κάνει το απόλυτο!

Ακόμη, έχουν πλησιάσει την Μπαρτσελόνα στους τρεις βαθμούς από την κορυφη και πήραν και τη νίκη τους στο Clasico, με την ομάδα του Μουρίνιο να δείχνει πως βρίσκεται σε εξαιρετικό μομέντουμ. Μετά τη νίκη της «βασίλισσας» απέναντι στην ΑΕΚ (3-2), με τον Βαλβέρδε να «χτυπά» στις καθυστερήσεις και να χαρίζει τη νίκη στη Ρεάλ, ο Κουκουρέγια μίλησε για την κατάσταση των Μαδριλένων.

Συγκεκριμένα ο Ισπανός αμυντικός μίλησε για την εικόνα της «βασίλισσας», ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στο «El Partidazo de COPE». Όπου χαρακτήρισε τη Ρεάλ ως την καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή.

«Αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Διανύουμε μια πολύ καλή περίοδο, έχοντας δώσει πολλά εξαιρετικά παιχνίδια. Η ομάδα είναι απόλυτα συγκεντρωμένη. Η Παρί έχει μια πολύ καλή ομάδα... αλλά η αλήθεια είναι πως δεν παρακολουθώ τα παιχνίδια της, δεν θα σας πω ψέματα. Δεν την είδα ούτε κόντρα στην Μπάρτσα. Δεν βλέπω πολύ ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει, αλλά έχω άλλες υποχρεώσεις, πρέπει να είμαι με τα παιδιά μου. Είναι πολύ καλοί, διαθέτουν εξαιρετικούς παίκτες και είναι το αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου πλάνου. Όμως, αυτή τη στιγμή, θεωρώ τη Ρεάλ καλύτερη» αναφέρε μεταξύ άλλων ο πρωταθλητής κόσμου με την Ισπανία.