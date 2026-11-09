Αντίπαλοι ΑΕΚ: Θλάση ο Λεάο, αμφίβολος για το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια
Πλήγμα στη Γαλατάσαραϊ με τον Ραφαέλ Λεάο, καθώς ο Πορτογάλος τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της 11ης αγωνιστικής της Super Lig κόντρα στην Αμέντσπορ. Ο 27χρονος εξτρέμ ξεκίνησε ιδανικά στο ματς, ανοίγοντας μάλιστα το σκορ για την ομάδα του μόλις στο 7ο λεπτό.
Ωστόσο, στη συνέχρεια αισθάνθηκε ενοχλήσεις κι αναγκάστηκε να αποχωρήσει. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του συλλόγου, οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πορτογάλος διεθνής επιβεβαίωσαν ότι υπέστη βαριά θλάση και εσωτερική αιμορραγία στον μηριαίο του δεξιού του ποδιού.
Το διάστημα της απουσίας του δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί, ωστόσο φαίνεται πως θα πάρει αρκετό καιρό μέχρι να μπορέσει να επανέλθει πλήρως την ώρα που η ομάδα του έχει αυξημένες υποχρεώσεις λόγω Champions League. Αυτό σημαίνει πως ο Λεάο είναι αμφίβολος και για την αναμέτρηση της Γαλατά με την ΑΕΚ, που είναι προγραμματισμένη στις 8 Δεκεμβρίου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το μόνο σίγουρο είναι πως θα χάσει εκείνο κόντρα στην Άστον Βίλα.
ACIBADEM SAĞLIK RAPORU Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2026
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