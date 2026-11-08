O Μάρκο Νίκολιτς επιβεβαίωσε πως ο Ντέρεκ Κουτέσα θα αντικαταστήσει τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ.

Όπως αναμενόταν, ο τραυματισμός του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ φέρνει αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ για τα ματς της League Phase του Champions League.

O διεθνής Ουκρανός εξτρέμ υπέστη κάταγμα κόπωσης στην κνήμη και θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για 6 έως 8 εβδομάδες και σε αυτό το πλαίσιο τη θέση του θα πάρει ο Ντέρεκ Κουτέσα.

Τη σχετική εξέλιξη επιβεβαίωσε ο Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη των πρωταθλητών Ελλάδας επί του Λεβαδειακού.

Θυμίζουμε πως μέχρι το τέλος του έτους ο Δικέφαλος θα φιλοξενηθεί από την Κόμο (24/11) και θα υποδεχτεί τη Γαλατάσαραϊ (8/11).