Οι οπαδοί της Λανς εξέδωσαν ανακοίνωση και προανήγγειλαν δράσεις μετά το αδιανόητο 9-1 από την Κόμο.

Οι φίλοι της Λανς ζουν δύσκολες μέρες, έχοντας δει μεσοβδόμαδα την αγαπημένη τους ομάδα να διασύρεται με το αδιανόητο 9-1 από την πρωτάρα Κόμο μέσα στην έδρα της, σε αγώνα για τη League Phase του Champions League.

Αναμενόμενα, οι σύνδεσμοι φιλάθλων της Ρασίνγκ βρίσκονται σε αναταραχή, κάτι που πιστοποιείται και από την ανακοίνωση που εξέδωσαν την Παρασκευή (6/11), μέσω της οποίας εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για τον ιστορικό διασυρμό, προαναγγέλλοντας παράλληλα δράσεις το προσεχές χρονικό διάστημα.

«Κάθε χρόνο θα ακούμε ότι η βαρύτερη ήττα είναι εκείνη της ομάδας της καρδιάς μας», διαβάζει μεταξύ άλλων κανείς στη μακροσκελή επιστολή, σε σημείο της οποίας αναφέρεται επίσης ότι «οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού δεν έπρεπε ποτέ να συμπεριφερθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννάται η απορία αν η εμφάνισή τους ήταν σκόπιμα αποτυχημένη».

Αναλυτικά:

Μετά την ανεύθυνη συμπεριφορά που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές εντός έδρας, οι σύνδεσμοι φιλάθλων ενημερώνουν σήμερα τον σύλλογο ότι τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν άμεσα και γρήγορα.



Στο Bollaert, στα αποδυτήρια, είχε ληφθεί συλλογική και συντονισμένη απόφαση πριν από τον αγώνα να μην τιμηθεί το έμβλημα του συλλόγου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή η ντροπή ήρθε ενώ η Λανς βρισκόταν υπό την απειλή μιας νέας ήττας από τους εχθρούς μας, τη Λιλ, με τον κίνδυνο μιας νέας απογοήτευσης να βαραίνει όλους τους φιλάθλους της. Ο Μπενζαμέν Παρό, ωστόσο, είχε διαβεβαιώσει τους συνδέσμους φιλάθλων πριν από δέκα ημέρες: «Μην ανησυχείτε, οι παίκτες θα μπουν στο ντέρμπι με το μαχαίρι στα δόντια».



Το Champions League κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου. Η Λανς έχει συμμετάσχει μόλις τέσσερις φορές σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που φιλοξενεί αποτελούν πολύτιμες αναμνήσεις για την ιστορία των Ερυθρόχρυσων.



Πέρα από την ήττα σε έναν αγώνα, αυτό που απαιτεί πρωτίστως μια αποφασιστική αντίδραση είναι η φύση των γεγονότων. Όσα συνέβησαν στο Bollaert αποτελούν ανεξίτηλο στίγμα για τον σύλλογο. Η ήττα αυτή δεν είναι απλώς μία ήττα, αλλά στιγματίζει τη Ρασίνγκ για χρόνια, για δεκαετίες, στην ιστορία του Champions League. Κάθε χρόνο θα ακούμε ότι η βαρύτερη ήττα είναι εκείνη της ομάδας της καρδιάς μας. Η κατάσταση αυτή ξεπερνά κατά πολύ τα όρια του αποδεκτού.



Μια κόκκινη γραμμή ξεπεράστηκε. Δεν υπήρχε τίποτα ασαφές σχετικά με αυτή τη γραμμή. Καθορίζεται από την ψυχή αυτού του συλλόγου, ο οποίος έχει ιστορία και ένα ιδιαίτερο τοπικό πλαίσιο. Βασιζόταν σε μια απλή αρχή: Οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού δεν έπρεπε ποτέ να συμπεριφερθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να γεννάται η απορία αν η εμφάνισή τους ήταν σκόπιμα αποτυχημένη.



Υπό αυτές τις συνθήκες, οι σύνδεσμοι φιλάθλων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διαβουλεύσεις, προκειμένου να αποφασίσουν ποιες μορφές δράσης και ποιες απαιτήσεις θα προωθήσουν, αρχής γενομένης από αύριο και μέχρι την Κυριακή, προς το παρόν.



Σε συμβολικό επίπεδο, αυτός ο αγώνας συνιστά τη χειρότερη ταπείνωση που έχει υποστεί ποτέ ο σύλλογος. Οι σύνδεσμοι φιλάθλων θεωρούν ότι έχει καταπατηθεί το αίσθημα ευθύνης στο οποίο όλοι είχαν δεσμευτεί. Η απόφαση αυτή έχει διπλό στόχο: Την τιμωρία και την πρόληψη.



Τιμωρία, επειδή η στάση των παικτών σε αυτόν τον αγώνα, αλλά και ορισμένων στελεχών εδώ και κάποιο διάστημα, είναι εξαιρετικά σοβαρή και έχει βλάψει την εικόνα της Λανς για δεκαετίες, στην πιο λαμπερή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.Πρόληψη, επειδή σήμερα είναι αδύνατο να αποκλειστεί ο κίνδυνος να επαναληφθούν τέτοιες συμπεριφορές ή ανάλογες με εκείνες που οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση.Οι σύνδεσμοι φιλάθλων εξακολουθούν να υποστηρίζουν την αρχή ότι, όσο το δυνατόν περισσότερο, πρέπει να προτιμώνται οι ατομικές κυρώσεις. Ωστόσο, η σοβαρότητα των γεγονότων, καθώς και ο συλλογικός και οργανωμένος χαρακτήρας των ενεργειών που παρατηρήθηκαν, επιβάλλουν μια αντίδραση ανάλογη με τα γεγονότα.Οι σύνδεσμοι φιλάθλων δεν μπορούν να αναλάβουν τον κίνδυνο να δημιουργηθεί σύγχυση, τη στιγμή που όλοι ζητούν να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.Ως εκ τούτου, οι σύνδεσμοι φιλάθλων επαναβεβαιώνουν με τη μέγιστη αποφασιστικότητα ότι η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο δεν μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς τιμή και χωρίς υπερηφάνεια.Ανακοινώνουν επίσης ότι στο μέλλον, όποτε επαναλαμβάνονται ανάλογες συνθήκες, θα πραγματοποιούνται συστηματικά δράσεις. Παράλληλα, καλούν όλα τα στελέχη του συλλόγου να αναλάβουν δράση στο εσωτερικό τους, ώστε να διασφαλιστεί ο σεβασμός στην ιστορία του συλλόγου και η διατήρηση του μοντέλου του λαϊκού ποδοσφαίρου μας.Οι σύνδεσμοι φιλάθλων αντιλαμβάνονται τη σημασία αυτής της ανακοίνωσης για τους οπαδούς. Γνωρίζουν επίσης τη βαθιά σύνδεση που ενώνει τον λαό των Ερυθρόχρυσων με τον σύλλογο και τα χρώματά του.Ακριβώς για να διαφυλαχθεί αυτή η κληρονομιά, να προστατευθεί το μέλλον της και να διασφαλιστεί ότι τέτοιες καταστάσεις δεν θα επαναληφθούν, πρέπει να αναληφθούν δράσεις.