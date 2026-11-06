ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης: Η έκρηξη στα γκολ των Κοϊτά και Πήλιου και η μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια
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Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε μια μεγάλη βραδιά την Τετάρτη, με την ΑΕΚ να κοιτάζει στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ήττα στο φινάλε.
Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική με την κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια να σπρώχνει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.
Δείτε την έκρηξη στα γκολ των Κοϊτά και Πήλιου και όσα «έπιασε« η παρακάμερα του ΑΕΚ TV:
@Photo credits: INTIME
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