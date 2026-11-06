Δείτε όσα κατέγραψε η παρακάμερα του ΑΕΚ TV από την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε μια μεγάλη βραδιά την Τετάρτη, με την ΑΕΚ να κοιτάζει στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά την ήττα στο φινάλε.

Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική με την κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφεια να σπρώχνει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

Δείτε την έκρηξη στα γκολ των Κοϊτά και Πήλιου και όσα «έπιασε« η παρακάμερα του ΑΕΚ TV: