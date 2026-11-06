Η απίστευτη ατάκα του Φάμπρεγας παρά την «9άρα»: «Το γκολ που δεχτήκαμε με ενόχλησε»

Ο Σεσκ Φάμπρεγας μίλησε για την εντυπωσιακή νίκη της Κόμο, του Τάσου Δουβίκα, αλλά και την ανάγκη της ομάδας να επικεντρωθεί στο ντέρμπι με την Ίντερ.

Η Κόμο πραγματοποίησε μια ιστορική νίκη κόντρα στη Λανς (9-1), στην μεταξύ τους αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Champions League, με τον Τάσο Δουβίκα να τραβάει τα βλέμματα βρίσκοντας δίχτυα τρεις φορές.

Ο τεχνικός της ιταλικής ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, μίλησε για τις σκέψεις του μετά τον θρίαμβο της ομάδας του αλλά και την επερχόμενη εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Ίντερ (8/11).

«Γράψαμε ιστορία και ζήσαμε μια αξέχαστη βραδιά, τόσο για τους οπαδούς μας όσο και για ολόκληρο τον σύλλογο. Όλα πήγαν τέλεια υπέρ μας, αλλά το ποδόσφαιρο κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Δικαιούμασταν να απολαύσουμε τη στιγμή, αλλά ήδη είπα στους παίκτες ότι πρέπει να κλείσουμε τη σελίδα με τον Λανς και να σκεφτόμαστε αποκλειστικά την Ίντερ».

Η Κόμο δεν έχει καταφέρει να βρεθεί ποτέ νικήτρια κόντρα στην Ίντερ γεγονός που αναγκάζει τον 39χρονο προπονητή και τους παίκτες του να αφήσουν γρήγορα πίσω τους την τεράστια νίκη τους και να επικεντρωθούν στον επερχόμενο αγώνα.

«Μας περιμένει ένας εξαιρετικά δύσκολος αγώνας στο γήπεδο της νυν πρωταθλήτριας Ιταλίας. Θα είναι ένας εξαντλητικός αγώνας, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. Έχουμε λίγο χρόνο, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος μας στο Μιλάνο είναι να βγούμε στο γήπεδο και να δείξουμε την πραγματική μας ταυτότητα».

Ο προπονητής του Τάσου Δουβίκα, δήλωσε πως έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών του ωστόσο θα μπορούσαν να είχαν αποφύγει το γκολ εάν ξεκινούσαν περισσότερο συγκεντρωμένοι το δεύτερο ημίχρονο.

«Κανείς δεν μπορεί να περιμένει ένα αποτέλεσμα σαν το 9-1. Είναι κάτι σχεδόν εξωπραγματικό στο ποδόσφαιρο, που συμβαίνει το πολύ μία φορά στη ζωή. Είμαι περήφανος για τα παιδιά, αλλά είμαστε μόνο στην αρχή του ταξιδιού μας στο Champions League. Παίξαμε ένα σπουδαίο παιχνίδι, αν και ήμασταν λίγο αφηρημένοι στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου. Είμαι ικανοποιημένος με την ισορροπία στην άμυνα και την επίθεση, αν και το γκολ που δεχτήκαμε με ενόχλησε, παρά το γεγονός ότι ο πρώην συμπαίκτης μου, ο Αγκιλάρ, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ».