Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την άριστη δουλειά του Σέρβου τεχνικού η οποία ανέδειξε την οδό αξιοποίησης όλου του ρόστερ και τις δυνατότητες της πρωταθλήτριας...

Η αναμέτρηση με τη τεράστια Ρεάλ Μαδρίτης των 15 πρωταθλητριών Ευρώπης ανήκει στο παρελθόν για την ΑΕΚ με την επισήμανση ότι τα κέρδη θα τα καρπώνεται από αυτή τη μάχη το ίδιο το ποδοσφαιρικό τμήμα και τα πρόσωπα, τεχνικό team και ποδοσφαιριστές, στη διάρκεια της σεζόν που τρέχει και την επόμενη. Εκτιμώ ότι αυτό το συμπέρασμα το αντιλαμβάνεται και ένα μικρό παιδί στα πέντε του έτη σχετικά με τη σημασία της ανταπόκρισης των κιτρινόμαυρων στην υψηλή απαίτηση βάση της δυναμικής των αντιπάλων τους. Παρακάτω θα διαπιστώσουμε τα πολλαπλά οφέλη του Δικέφαλου από τον συγκεκριμένο αγώνα και την ανταπόκριση όλων στο κομμάτι της τακτικής και των μονομαχιών με σημαντικούς ποδοσφαιριστές που θα ζήλευε κάθε ρόστερ ομάδας να διαθέτει. Είναι δε εξαιρετικά σημαντικό ότι η πρωταθλήτρια Ελλάδας το κατάφερε να είναι σούπερ ανταγωνιστική έχοντας επιλέξει ο Μουρίνιο να βάλει όλα τα σούπερ μεσοεπιθετικά του όπλα στον αγωνιστικό χώρο: Μπέλινγκχαμ, Μπαμπέ, Βινίσιους, Ντιομαντέ!

Το πρώτο και πιο σημαντικό όφελος για την ΑΕΚ αφορά στον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς: ο Σέρβος τεχνικός έκανε συγκλονιστικό ματς, πριν και κατά τη διάρκειά του, με άριστη επιλογή τακτικής προσέγγισης και εξίσου εξαιρετική διαχείριση του αγώνα βάση των αναγκών αυτού από τον πάγκο. Η επιλογή να ξεκινήσει τους Κάιρινεν με Αριάγκα, προσθέτοντας τον Γκατσίνοβιτς σε σύνθετο ρόλο, να αποτελεί τρίτο χαφ και να ντουμπλάρει σε φάση άμυνας προς τα άκρα, αλλά και να ακουμπάει και να πατάει στην αντίπαλη περιοχή σε φάση επίθεσης, ήταν αυτό ακριβώς που είχε ανάγκη η Ένωση προκειμένου να μην επιτρέψει το open play (σ.σ.: ανοιχτό παιχνίδι) στους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης όπως λανθασμένα το έκανε στο Μάντσεστερ με τη Σίτι! Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο εκάστοτε προπονητής να διδάσκεται από τα ματς και να μην επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη, αλλά να τα αναγνωρίζει και να τα διορθώνει, όπως το έκανε ο Σέρβος τεχνικός.

Έπειτα συνιστά όφελος η ανταπόκριση της ομάδας στην αλλαγή τακτικής προσέγγισης μιας και αποδεικνύουν με αυτό το τρόπο οι ποδοσφαιριστές στον Μάρκο Νίκολιτς ότι δύναται να παίξουν βάση αγωνιστικών χαρακτηριστικών διαφορετικά πλάνα και όχι μόνο το 4-4-2 που κατά κύριο λόγο επιλέγει ο προπονητής τους... Μετά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση εκτιμώ ότι εμπέδωσε ο Σέρβος τεχνικός πώς δύναται να εκμεταλλευτεί όλο το βάθος του ρόστερ του ανάλογα και με τον εκάστοτε αντίπαλο. Διότι πράγματι έχει απογειώσει την αξιοποίηση του 4-4-2 ειδικά στα εντός έδρας ματς και με υποδεέστερους αντιπάλους μπάζει και είναι το ιδανικό, αλλά στην εξίσωση των απαιτητικών αγώνων και εκτός Νέας Φιλαδέλφειας, θα έχει την επιλογή να παίξει κάτι διαφορετικό, με γεμάτα χαφ και ταχύτητα στη μετάβαση, ένα 4-3-3, ακόμη και 4-2-3-1, προκειμένου να ανταποκριθεί σε όλα τα ματς... Αρκεί να συνεχιστεί η αξιοποιήσει του βάθους του ρόστερ μιας και στα χαφ για παράδειγμα υπάρχουν: Μαρίν, Αριάγκα, Κάιρινεν, Βιτάλις, τη στιγμή που ανάλογα την ανάγκη και τα ματς μπορείς να τοποθετήσεις εκεί στη μεσαία γραμμή σε τριάδα και τον Μάγερ και τον Μάνταλο (αν θες περισσότερο κατοχή, δημιουργία και κάθετο - άμεσο παιχνίδι).

Εννοείται ότι αποτελεί τεράστιο κέρδος ότι άνοιξε αισθητά και σημαντικά το rotation και αναδείχθηκε ότι δεν αποκτήθηκαν μέτριοι παίκτες που δεν θα βοηθήσουν την ΑΕΚ αλλά ικανότατοι, με σούπερ στοιχεία και αξία, οι οποίοι αρκεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερο χρόνο και στη θέση η οποία τους ταιριάζει με τη διάταξη που αναδεικνύει τα αγωνιστικά τους στοιχεία. Για παράδειγμα οι Αριάγκα και Κάιρινεν όπως και ο Γκατσίνοβιτς για τον οποίο βέβαια είχαμε περισσότερη εικόνα και γνώση μιας και είναι μαζί μας αρκετά χρόνια και ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Επιπλέον περιθώρια να πάρει πράγματα η ομάδα έχει και από άλλους ποδοσφαιριστές όπως ο Βιτάλις αν αξιοποιηθεί σε θέση πιο κοντά στο "8" και στο "10" όπως το έκανε στην ομάδα που βρισκόταν στην Ουγγαρία και αναδείχθηκε MVP του πρωταθλήματος και πανηγύρισε την κατάκτησή του...

Προφανώς και σημαντικό, ίσως και περισσότερο από όλα τα παραπάνω, είναι ότι με την αξιοποίηση όλου του βάθους του ρόστερ της ΑΕΚ, ο Σέρβος τεχνικός και κατ' επέκταση η ομάδα, κερδίζουν να έχει περισσότερες επιλογές με φρεσκάδα για τα παιχνίδια που ακολουθούν αυτά των απαιτητικών του Champions League! Ο Δικέφαλος ενόψει Λεβαδειακού κατάφερε με την 11αδα που επέλεξε ο Νίκολιτς να έχει φρέσκους για το ματς της Κυριακής παίκτες όπως: Μάγερ, Βάργκα, Βιτάλις, Μαρίν, Κάιρινεν, Μάνταλο, τη στιγμή που υφίσταται και ο Κουτέσα ο οποίος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Επτά παρακαλώ ποδοσφαιριστές που δύναται να ξεκινήσουν όλοι αν θα το είχε ανάγκη η ομάδα στην αναμέτρηση για το πρωτάθλημα! Αν μη τι άλλο επαναλαμβάνω και αποδεικνύεται από τα παραπάνω είναι πολλαπλά τα οφέλη για την Ένωση και τον Νίκολιτς...

***Εξαιρετικά σημαντικό κέρδος ενόψει της συνέχειας για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση για την ΑΕΚ είναι η πίστη όλων εντός της ομάδας και του ποδοσφαιρικού τμήματος στις δυνατότητες και στο επίπεδο της ποιότητας της ομάδας όταν παίζει στα ίσα τη τεράστια Ρεάλ Μαδρίτης στην εποχή που είναι και σούπερ η ισπανική ομάδα και όχι στις μαύρες της όπως πέρυσι με Τσάβι Αλόνσο στον πάγκο που αγωνιστικά παρέπαιε... Σημαντικό ενόψει των αγώνων με Γαλατά και Ρόμα στη Νεα Φιλαδέλφεια!