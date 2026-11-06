Ο Καρέτσας μίλησε για το πρώτο του γκολ στο Champions League: «Οι οπαδοί πληρώνουν εισιτήριο για να έρθουν να δουν ωραίο ποδόσφαιρο»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναφέρθηκε στο παρθενικό του γκολ στο Champions League με τη Ντόρτμουντ.

Η Ντόρτμουντ έφυγε νικήτρια από τη μάχη κόντρα στην Μπέτις (2-1) με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να πετυχαίνει το χρυσό γκολ και να αναδεικνύεται πρωταγωνιστής της αναμέτρησης.

Ο ίδιος μίλησε για το συγκεκριμένο τέρμα και το πόσο σημαντικό ήταν τόσο για τον ίδιο όσο και για τους Βεστφαλούς που πανηγύρισε τη νίκη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα είπε: «Οταν ακούς από τον κόσμο να σε αποθεώνει για μία ενέργεια είναι πολύ ωραίο. Πληρώνουν εισιτήρια για να έρθουν να δουν και όμορφο ποδόσφαιρο εκτός από νίκες. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που μπορούν να το διασκεδάσουν κιόλας. Οσο για τον πανηγυρισμό μου; Ηταν το πρώτο μου γκολ. Πάντα περιμένεις για να έρθει το πρώτο σου τέρμα. Έφυγε ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μου».