ΣΠΟΡ FM TV: Στην πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου οι διοργανώσεις της UEFA!
Η τηλεοπτική «βόμβα» έσκασε! Η πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV του Γιάννη Αλαφούζου εξασφάλισε για την επόμενη τετραετία τα δικαιώματα για Champions, Europa και Conference League, με ένα συνολικό deal που ξεπερνάει τα 300 εκατομμύρια ευρώ!
Η συμφωνία θα αρχίσει από την αγωνιστική περίοδο 2027-28 και θα έχει ισχύ έως τη σεζόν 2030-31 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στα ελληνικά media.
Για τα δικαιώματα των τριών διοργανώσεων της UEFA υπήρχε μεγάλος ανταγωνισμός, όμως η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου ήταν αυτή που κατάφερε να κερδίσει αυτή τη «μάχη».
Θυμίζουμε πως ο ΣΠΟΡ FM TV στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του έχει τα δικαιώματα του Παναθηναϊκού σε ποδόσφαιρο και Ερασιτέχνη, της ΠΑΕ Ηρακλής, του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και της Basket League.
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