Τάσος Δουβίκας: Στην ενδεκάδα της αγωνιστικής στο Champions League
Με χατ τρικ και μία ασίστ, ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Κόμο στο εκκωφαντικό 9-1 επί της Λανς στη Γαλλία και αναμενόμενα, βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της τέταρτης αγωνιστικής του Champions League.
Η UEFA δημοσιοποίησε τους έντεκα καλύτερους της εβδομάδες, με τον Έλληνα επιθετικό να μοιράζεται την κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Μπότχαϊμ της Βίκινγκ, που σκόραρε δις στο 4-1 της ομάδα του ενάντια στη Σαμπάχ.
Αναλυτικά η ενδεκάδα
Ζόμερ ('Ιντερ) - Γιόργκενσεν (ΛΑΣΚ), Μπίσεκ (Ίντερ), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μπράουν (Φενέρμπαχτσε) - Φερνάντες (Μάντσεστερ Σίτι), Ρούιθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Βέιγκα (Πόρτο) - Μπατράκοφ (Γαλατάσαραϊ) - Μπότχαϊμ (Βίκινγκ), Δουβίκας (Κόμο)
Team of the Week for matchday 4 🤝 @Hyundai_Global | #UCLTOTW https://t.co/64KhQXdgfn— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 5, 2026
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