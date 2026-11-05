Αναμενόμενα, ο Τάσος Δουβίκας επιλέχτηκε από την UEFA στην κορυφαία ενδεκάδα της αγωνιστικής στο Champions League.

Με χατ τρικ και μία ασίστ, ο Τάσος Δουβίκας ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Κόμο στο εκκωφαντικό 9-1 επί της Λανς στη Γαλλία και αναμενόμενα, βρέθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της τέταρτης αγωνιστικής του Champions League.

Η UEFA δημοσιοποίησε τους έντεκα καλύτερους της εβδομάδες, με τον Έλληνα επιθετικό να μοιράζεται την κορυφή της επίθεσης μαζί με τον Μπότχαϊμ της Βίκινγκ, που σκόραρε δις στο 4-1 της ομάδα του ενάντια στη Σαμπάχ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα

Ζόμερ ('Ιντερ) - Γιόργκενσεν (ΛΑΣΚ), Μπίσεκ (Ίντερ), Γκάμπριελ (Άρσεναλ), Μπράουν (Φενέρμπαχτσε) - Φερνάντες (Μάντσεστερ Σίτι), Ρούιθ (Παρί Σεν Ζερμέν), Βέιγκα (Πόρτο) - Μπατράκοφ (Γαλατάσαραϊ) - Μπότχαϊμ (Βίκινγκ), Δουβίκας (Κόμο)