Πήλιος: «Περήφανος για την προσπάθεια, πάντα με την ΑΕΚ»

Το μήνυμα του Σταύρου Πήλιου για την υπερπροσπάθεια της ΑΕΚ στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης και η ειδική αναφορά στην παρουσία των Ενωσιτών.

Ο Σταύρος Πήλιος μετά τη Μάντσεστερ Σίτι βρήκε δίχτυα και κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, δίνοντας προσωρινά προβάδισμα στην ΑΕΚ. Ο διεθνής αριστερός μπακ με ανάρτηση του στο Instagram εξέφρασε την περηφάνια του για την υπερπροσπάθεια της ομάδας του κόντρα στους Μερένγκες, ενώ «υποκλίθηκε» στους Ενωσίτες για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν.

Η ανάρτηση του Πήλιου

«Υπάρχουν βραδιές που τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουν όσα έζησες. Χθες ήταν μία από αυτές.

Όλα όσα έγιναν χθες έχουν κάτι το ξεχωριστό. Το να το ζεις μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, σε αυτό το γήπεδο, μπροστά σε αυτόν τον κόσμο της ΑΕΚ, είναι κάτι που θα κουβαλάς για πάντα.

Το χθεσινό αποτέλεσμα αφήνει μία γλυκιά πίκρα. Γιατί όταν έχεις δώσει τα πάντα, θέλεις και το αποτέλεσμα να σε δικαιώσει. Όμως υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται.

Συναισθήματα που δεν χωράνε σε ένα αποτέλεσμα. Ευγνώμων για όσα έζησα. Περήφανος για την προσπάθεια. Πάντα με την ΑΕΚ».