Τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει ακόμα κάποια απόφαση στην ΑΕΚ σχετικά με την αντικατάσταση του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ευρωπαϊκή λίστα μετά τον τραυματισμό του.

Η ΑΕΚ θα χάσει τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ για τις επόμενες έξι με οκτώ εβδομάδες έπειτα από το κάταγμα κόπωσης στην κνήμη που υπέστη.

Το εύλογο ερώτημα που υπάρχει είναι αν η ΑΕΚ θα προχωρήσει σε αντικατάσταση του 30χρονου Ουκρανού εξτρέμ στην ευρωπαϊκή της λίστα.

Στη League Phase των διοργανώσεων της UEFA ένα κλαμπ έχει το δικαίωμα να κάνει μια αλλαγή στη λίστα αντικαθιστώντας έναν τραυματία παίκτη που θα απουσιάσει για ένα διάστημα τουλάχιστον 60 ημερών.

Μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ αν και υπάρχει ως ενδεχόμενο, δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση και θα φανεί μέσα στο επόμενο διάστημα αν γίνει κάποια κίνηση, η οποία φυσικά θα πρέπει να εγκριθεί από την UEFA. Κάτι που συνέβη πέρυσι όταν ο Λιούμπισιτς είχε μπει στη θέση του Ζίνι.

Θυμίζουμε ότι εκτός λίστας είναι οι Κουτέσα, Γκεοργκίεφ, Αλεξίου, Σαχαμπό και Καλοσκάμης.

Η λίστα της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League

Γηγενείς Ομοσπονδίας: Μάνταλος, Πήλιος, Ρότα, Λυκογιάννης.

Μη γηγενείς: Στρακόσια, Μουκουντί, Κάιρινεν, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς, Ζούμπκοφ, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν, Βίντα, Αριάγκα, Βάργκα, Ρέλβας, Ζίνι, Μπρινιόλι, Βιτάλις, Ζοάο Μάριο.

Λίστα Β: Μπαλαμώτης